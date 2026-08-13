ГУСЬ-ЖЕЛЕЗНЫЙ

ГУСЬ-ЖЕЛЕЗНЫЙ - посёлок городского типа в России, в Касимовском районе Рязанской области.

Население 2,3 тысяч человек (2005). Рас­по­ложен на реке Гусь. Из­вес­тен так­же под на­зва­ния­ми Гусь-За­вод, Гусь-Ба­та­шёв­ский. Вклю­ча­ет уса­деб­но-промышленный ком­плекс XVIII - начала XIX веков.

Во 2-й половине XVIII века здесь пред­при­ни­ма­те­ля­ми А.Р. и И.Р. Ба­та­шё­вы­ми был ос­но­ван до­мен­ный и же­ле­зо­де­ла­тель­ный за­вод (1759; с 1770 года вы­пол­нял во­енные за­ка­зы на из­го­тов­ле­ние «пу­шек, ядер и бомб»). С по­мо­щью голландских спе­циа­ли­стов бы­ла воз­ве­де­на сис­те­ма гид­ро­тех­нических со­ору­же­ний: дам­ба, об­ли­цо­ван­ная бе­лым кам­нем (про­тя­жён­ность около 2,5 км), с пло­ти­ной и 4-про­лёт­ным мос­том (ог­ра­ж­де­ние со­стоя­ло из мас­сив­ных бе­ло­ка­мен­ных стол­бов и чу­гун­ных ли­тых ре­шё­ток), шлю­зы и др. По раз­де­лу иму­ще­ст­ва ме­ж­ду брать­я­ми в 1783 году Гу­сев­ский за­вод пе­ре­шёл к А.Р. Ба­та­шё­ву, в 1802 году - к его стар­ше­му сы­ну А.А. Ба­та­шё­ву (Чёр­но­му), при ко­то­ром про­дол­жа­лось и в основном за­вер­ши­лось фор­ми­ро­ва­ние ком­плек­са. В ре­зуль­та­те мно­го­численных су­деб­ных про­цес­сов во­круг на­след­ст­ва (по раз­де­лу 1835 года иму­ще­ст­во бы­ло по­де­ле­но на 7 час­тей) за­вод и усадь­ба при­шли в упа­док, в 1904 году за­вод прак­ти­че­ски пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние. От уса­деб­но­го ком­плек­са (стро­ил­ся с конца 1780-х годов) со­хра­ни­лись ка­мен­ный 2-этаж­ный дом в сти­ле ран­не­го клас­си­циз­ма (мно­го­крат­но пе­ре­страи­вал­ся), зда­ние за­во­дской кон­то­ры на тер­ри­то­рии па­рад­но­го дво­ра (силь­но пе­ре­де­ла­но), ос­тат­ки хо­зяйственных по­стро­ек.

При А.Р. Ба­та­шё­ве парк (площадь 17 га) об­не­сён кир­пич­ной сте­ной (высота до 7 м) с бой­ни­ца­ми и тре­мя уг­ло­вы­ми баш­ня­ми гра­нё­ной фор­мы (со­хра­ни­лись руи­ны юго-восточные баш­ни). Тро­иц­кая церковь (1802-1825, 1847-1868 годы; не­ко­то­рые ав­то­ры при­пи­сы­ва­ют про­ект В.И. Ба­же­но­ву; 2-й этап строи­тель­ст­ва - под руководством архитектора-са­мо­уч­ки И.С. Га­ги­на) с тра­пез­ной и кре­сто­об­раз­ной в пла­не ко­ло­коль­ней со­че­та­ет эле­мен­ты клас­сической, ба­роч­ной и средневековой ар­хи­тек­ту­ры; пред­став­ля­ет со­бой гран­ди­оз­ное 2-этаж­ное на вы­со­ком под­кле­те зда­ние ори­ги­наль­ной ком­по­зи­ции: к основному ку­бическому объ­ё­му при­мы­ка­ют рав­но­вы­со­кие по­лу­круг­лые эк­сед­ры, об­ра­зую­щие в пла­не 3-ле­пе­ст­ко­вую фор­му. Зда­ние от­ли­ча­ет­ся тон­кой ра­бо­той по бе­ло­му кам­ню.

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