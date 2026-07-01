ГУС ЯН
ГУС ЯН - проповедник, один из основных представителей чешской Реформации, национальный герой чешского народа.
Родился в бедной крестьянской семье. В 1393 году окончил Карлов университет в Праге; бакалавр теологии (1393 или 1394), магистр свободных искусств (1396); в 1401-1402 годах декан факультета свободных искусств; в 1402-1403 и 1409-1410 годах ректор Карлова университета. Около 1400 года рукоположен в священники; с 1402 года настоятель и проповедник старопражской Вифлеемской часовни (основана в 1391 году), ставшей впоследствии центром распространения церковной реформы в Чехии.
Религиозно-философские и социальные взгляды Гуса сформировались преимущественным под влиянием трудов Дж. Уиклифа, распространение которых в Чехии началось в 1380-х годах. В 1403 году пражский соборный капитул указал руководству Карлова университета на выявленные в сочинениях Уиклифа 45 еретических положений. В университете состоялся диспут, во время которого Гус заявил, что многие из поставленных Уиклифу в вину положений неправильно поняты. При этом сам Гус признавал Библию высшим авторитетом для папы и церковных соборов, отстаивал необходимость возвращения Церкви к идеалам раннехристианской эпохи, обличал симонию и внецерковную инвеституру. Некоторые из идей Гуса, в частности могущие служить обоснованием процедуры секуляризации церковных земель, первоначально были поддержаны королевской властью в лице Вацлава IV.
Организованные в 1409 году пражскими церковными властями преследования Гуса и его сторонников, в т. ч. в университетской среде, не принесли результата вследствие поддержки Гуса королевской властью. Кроме того, предпринятая в 1409 году реформа Карлова университета способствовала ослаблению влияния немецкой профессуры, а также усилению сторонников идей Дж. Уиклифа. В 1410 году папой Римским Григорием XII (1406-1415 годы) Гус был отлучён от Церкви и вызван в Рим, однако покровительство власти позволило ему продолжить проповедь в чешских землях. Усилившаяся в 1411-1412 годах полемика вокруг практики индульгенций, часть доходов от которых получала королевская казна, способствовала перемене отношения власти к Гусу и его сторонникам, решительно осуждавшим практику индульгенций. После 1411-1412 годах Гус был вынужден покинуть Прагу и перенести проповедь в южные и западные области Чехии. Последний период в деятельности Гуса совпал с общим глубочайшим духовным и церковно-административным кризисом католической церкви - усугублением Великой схизмы, усилением влияния идей о необходимости реформирования внутрицерковной жизни. Разрешению всех этих проблем был призван содействовать открывшийся в ноябре 1414 года Констанцский собор, созванный при непосредственном участии императора Сигизмунда I. В 1414 году, после соборного осуждения взглядов Уиклифа, в Констанц был приглашён Гус. Несмотря на гарантии его неприкосновенности, данные императором Сигизмундом I, Гус был арестован и приговорён к сожжению (приговор был приведён в исполнение). 30 статей обвинения Гуса касались главным образом его учения о Евхаристии, о том, что находящиеся в смертном грехе лица недостойны владеть собственностью и могут быть её лишены, о том, что папство как особый институт не существовало первые три века истории Церкви и она может обойтись без видимого главы. Проповедь Гуса, а также его осуждение и смерть способствовали формированию и усилению в чешских землях гуситского движения, неоднородного по составу участников, сочетавшего социально-экономические требования с программой по глубокому внутреннему обновлению чешской Церкви, формированию её «национальной» идентичности («Четыре пражские статьи»; приняты в 1420 году).
В декабре 1999 года папа Римский Иоанн Павел II (1978-2005 годы) выразил глубокое сожаление по поводу «жестокой смерти», на которую был осуждён Гус.