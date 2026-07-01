ГУС ЯН

ГУС ЯН - проповедник, один из основных представителей чешской Реформации, национальный герой чешского народа.

Ро­дил­ся в бед­ной кре­сть­ян­ской се­мье. В 1393 году окон­чил Кар­лов университет в Пра­ге; ба­ка­лавр тео­ло­гии (1393 или 1394), ма­гистр сво­бод­ных ис­кусств (1396); в 1401-1402 годах де­кан факультета сво­бод­ных ис­кусств; в 1402-1403 и 1409-1410 годах рек­тор Кар­ло­ва университета. Около 1400 года ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ни­ки; с 1402 года на­стоя­тель и про­по­вед­ник ста­ро­праж­ской Виф­ле­ем­ской ча­сов­ни (ос­но­ва­на в 1391 году), став­шей впо­след­ст­вии цен­тром рас­про­стра­не­ния цер­ков­ной ре­фор­мы в Че­хии.

Ре­лигиозно-фи­лософские и со­ци­аль­ные взгля­ды Гуса сфор­ми­ро­ва­лись пре­имущественным под влия­ни­ем тру­дов Дж. Уик­ли­фа, рас­про­стра­не­ние ко­то­рых в Че­хии на­ча­лось в 1380-х годах. В 1403 году праж­ский со­бор­ный ка­пи­тул ука­зал ру­ко­во­дству Кар­ло­ва университета на вы­яв­лен­ные в со­чи­не­ни­ях Уик­ли­фа 45 ере­тических по­ло­же­ний. В университете со­сто­ял­ся дис­пут, во вре­мя ко­то­ро­го Гус зая­вил, что мно­гие из по­став­лен­ных Уик­ли­фу в ви­ну по­ло­же­ний не­пра­виль­но по­ня­ты. При этом сам Гус при­зна­вал Биб­лию выс­шим ав­то­ри­те­том для па­пы и цер­ков­ных со­бо­ров, от­стаи­вал не­об­хо­ди­мость воз­вра­ще­ния Церк­ви к идеа­лам ран­не­хри­сти­ан­ской эпо­хи, об­ли­чал си­мо­нию и вне­цер­ков­ную ин­ве­сти­ту­ру. Не­ко­то­рые из идей Гуса, в ча­ст­но­сти мо­гу­щие слу­жить обос­но­ва­ни­ем про­це­ду­ры се­ку­ля­ри­за­ции цер­ков­ных зе­мель, пер­во­на­чаль­но бы­ли под­дер­жа­ны ко­ро­лев­ской вла­стью в ли­це Вац­ла­ва IV.

Ор­га­ни­зо­ван­ные в 1409 году праж­ски­ми цер­ков­ны­ми вла­стя­ми пре­сле­до­ва­ния Гуса и его сто­рон­ни­ков, в т. ч. в уни­вер­си­тетской сре­де, не при­нес­ли ре­зуль­та­та вслед­ст­вие под­держ­ки Гуса ко­ро­лев­ской вла­стью. Кро­ме то­го, пред­при­ня­тая в 1409 году ре­фор­ма Кар­ло­ва университета спо­соб­ст­во­ва­ла ос­лаб­ле­нию влия­ния немецкой про­фес­су­ры, а так­же уси­ле­нию сто­рон­ни­ков идей Дж. Уик­ли­фа. В 1410 году па­пой Рим­ским Гри­го­ри­ем XII (1406-1415 годы) Гус был от­лу­чён от Церк­ви и вы­зван в Рим, од­на­ко по­кро­ви­тель­ст­во вла­сти по­зво­ли­ло ему про­дол­жить про­по­ведь в чешских зем­лях. Уси­лив­шая­ся в 1411-1412 годах по­ле­ми­ка во­круг прак­ти­ки ин­дуль­ген­ций, часть до­хо­дов от ко­то­рых по­лу­ча­ла ко­ро­лев­ская каз­на, спо­соб­ст­во­ва­ла пе­ре­ме­не от­но­ше­ния вла­сти к Гусу и его сто­рон­ни­кам, ре­ши­тель­но осу­ж­дав­шим прак­ти­ку ин­дуль­ген­ций. По­сле 1411-1412 годах Гус был вы­ну­ж­ден по­ки­нуть Пра­гу и пе­ре­не­сти про­по­ведь в южные и западные об­лас­ти Че­хии. По­след­ний пе­ри­од в дея­тель­но­сти Гуса сов­пал с об­щим глу­бо­чай­шим ду­хов­ным и цер­ков­но-ад­ми­ни­ст­ра­тив­ным кри­зи­сом ка­то­лической церк­ви - усу­губ­ле­ни­ем Ве­ли­кой схиз­мы, уси­ле­ни­ем влия­ния идей о не­об­хо­ди­мо­сти ре­фор­ми­ро­ва­ния внут­ри­цер­ков­ной жиз­ни. Раз­ре­ше­нию всех этих про­блем был при­зван со­дей­ст­во­вать от­крыв­ший­ся в но­ябре 1414 года Кон­станц­ский со­бор, со­зван­ный при не­по­средственном уча­стии императора Си­гиз­мун­да I. В 1414 году, по­сле со­бор­но­го осу­ж­де­ния взгля­дов Уик­ли­фа, в Кон­станц был при­гла­шён Гус. Не­смот­ря на га­ран­тии его не­при­кос­но­вен­но­сти, дан­ные императором Си­гиз­мун­дом I, Гус был аре­сто­ван и при­го­во­рён к со­жже­нию (при­го­вор был при­ве­дён в ис­пол­не­ние). 30 ста­тей об­ви­не­ния Гуса ка­са­лись главным образом его уче­ния о Ев­ха­ри­стии, о том, что на­хо­дя­щие­ся в смерт­ном гре­хе ли­ца не­дос­той­ны вла­деть соб­ст­вен­но­стью и мо­гут быть её лише­ны, о том, что пап­ст­во как осо­бый ин­сти­тут не су­ще­ст­во­ва­ло пер­вые три ве­ка ис­то­рии Церк­ви и она мо­жет обой­тись без ви­ди­мо­го гла­вы. Про­по­ведь Гуса, а так­же его осу­ж­де­ние и смерть спо­соб­ст­во­ва­ли фор­ми­ро­ва­нию и уси­ле­нию в чешских зем­лях гу­сит­ско­го дви­же­ния, не­од­но­род­но­го по со­ста­ву уча­ст­ни­ков, со­че­тав­ше­го со­ци­аль­но-эко­но­мические тре­бо­ва­ния с про­грам­мой по глу­бо­ко­му внутреннему об­нов­ле­нию чешской Церк­ви, фор­ми­ро­ва­нию её «на­цио­наль­ной» иден­тич­но­сти («Че­ты­ре праж­ские ста­тьи»; при­ня­ты в 1420 году).

В декабре 1999 года па­па Рим­ский Ио­анн Па­вел II (1978-2005 годы) вы­ра­зил глу­бо­кое со­жа­ле­ние по по­во­ду «жес­то­кой смер­ти», на ко­то­рую был осу­ж­дён Гус.