ГУС ХУГО ВАН ДЕР
ГУС ХУГО ВАН ДЕР - нидерландский живописец.
Впервые его имя упоминается в источниках Гента в 1465 году. C 1467 года мастер, в 1474-1475 годах декан Гентской гильдии живописцев. В 1468-1474 годах участвовал в оформлении торжественных событий в Брюгге и Генте. Около 1475 года удалился в августинский монастырь Роде, где находился до смерти. В монастыре продолжал заниматься живописью, работая по заказам высокопоставленных особ. В 1481 году Гус совершил путешествие в Кёльн.
Формирование стиля Гуса - крупного представителя Северного Возрождения - происходило под влиянием Я. ван Эйка и Рогира ван дер Вейдена. Гус окончательно избавился от готических реминисценций, достиг, в сравнении со своими предшественниками, большей степени реальности в изображении окружающего мира, превратив пейзажный фон в иллюзорную пространственную среду, и большей естественности в передаче движений, поз и мимики персонажей. Работы Гуса не подписаны и не датированы, поэтому хронология его творчества является спорной.
Главное произведение Гуса (и единственное, упомянутое в документах) - «Алтарь Портинари» (между 1473 и 1478 годами, галерея Уффици, Флоренция), заказанный итальянским банкиром Т. Портинари. Центральная часть триптиха объединяет сцены «Рождества» и «Поклонения пастухов», на боковых створках представлены донатор и его семья, все 3 части объединены общим перспективным пейзажем с единой точкой схода. На будничных створках изображено «Благовещение» в технике гризайля. Кисти Гуса также приписываются сохранившаяся центральная часть «Алтаря Монфорте» - «Поклонение волхвов» (Государственный музеи, Берлин); «Успение Богоматери» (музей Грунингем, Брюгге), диптих со сценами «Грехопадение» и «Оплакивание Христа» (Художественно-исторический музей, Вена), а также несколько других произведений.
Творчество Гуса оказало существенное влияние на нидерландскую и итальянскую живопись своего времени.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.