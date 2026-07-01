ГУС ХУГО ВАН ДЕР

ГУС ХУГО ВАН ДЕР - нидерландский живописец .

Впер­вые его имя упо­ми­на­ет­ся в ис­точ­ни­ках Ген­та в 1465 году. C 1467 года мас­тер, в 1474-1475 годах де­кан Гент­ской гиль­дии жи­во­пис­цев. В 1468-1474 годах уча­ст­во­вал в оформ­ле­нии тор­жественных со­бы­тий в Брюг­ге и Ген­те. Около 1475 года уда­лил­ся в ав­гу­стин­ский монастырь Ро­де, где на­хо­дил­ся до смер­ти. В мо­на­сты­ре про­дол­жал за­ни­мать­ся жи­во­пи­сью, ра­бо­тая по за­ка­зам вы­со­ко­по­став­лен­ных особ. В 1481 году Гус со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Кёльн.

Фор­ми­ро­ва­ние сти­ля Гуса - круп­но­го пред­ста­ви­те­ля Се­вер­но­го Воз­ро­ж­де­ния - про­ис­хо­ди­ло под влия­ни­ем Я. ван Эй­ка и Ро­ги­ра ван дер Вей­де­на. Гус окон­ча­тель­но из­ба­вил­ся от го­тических ре­ми­нис­цен­ций, дос­тиг, в срав­не­нии со свои­ми пред­ше­ст­вен­ни­ка­ми, боль­шей сте­пе­ни ре­аль­но­сти в изо­бра­же­нии ок­ру­жаю­ще­го ми­ра, пре­вра­тив пей­заж­ный фон в ил­лю­зор­ную про­стран­ст­вен­ную сре­ду, и боль­шей ес­те­ст­вен­но­сти в пе­ре­да­че дви­же­ний, поз и ми­ми­ки пер­со­на­жей. Ра­бо­ты Гуса не под­пи­са­ны и не да­ти­ро­ва­ны, по­это­му хро­но­ло­гия его твор­че­ст­ва яв­ля­ет­ся спор­ной.

Глав­ное про­изведение Гуса (и един­ст­вен­ное, упо­мя­ну­тое в до­ку­мен­тах) - «Ал­тарь Пор­ти­на­ри» (ме­ж­ду 1473 и 1478 годами, га­ле­рея Уф­фи­ци, Фло­рен­ция), за­ка­зан­ный итальянским бан­ки­ром Т. Пор­ти­на­ри. Центральная часть трип­тиха объ­е­ди­ня­ет сце­ны «Ро­ж­де­ст­ва» и «По­кло­не­ния пас­ту­хов», на бо­ко­вых створ­ках пред­став­ле­ны до­на­тор и его се­мья, все 3 час­ти объ­е­ди­не­ны об­щим пер­спек­тив­ным пей­за­жем с еди­ной точ­кой схо­да. На буд­нич­ных створ­ках изо­бра­же­но «Бла­го­ве­ще­ние» в тех­ни­ке гри­зай­ля. Кис­ти Гуса так­же при­пи­сы­ва­ют­ся со­хра­нив­шая­ся центральная часть «Ал­та­ря Мон­фор­те» - «По­кло­не­ние вол­хвов» (Государственный му­зеи, Бер­лин); «Ус­пе­ние Бо­го­ма­те­ри» (му­зей Гру­нин­гем, Брюг­ге), дип­тих со сце­на­ми «Гре­хо­па­де­ние» и «Оп­ла­ки­ва­ние Хри­ста » (Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на), а так­же несколько других про­из­ве­де­ний.

Твор­че­ст­во Гуса ока­за­ло су­ще­ст­вен­ное влия­ние на ни­дерландскую и итальянскую жи­во­пись сво­его вре­ме­ни.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.