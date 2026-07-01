ГУРЗУФ
ГУРЗУФ - посёлок городского типа на юге Украины, приморский климатический курорт.
Население 8,7 тысяч человек (2006). Расположен в 16 км к северо-востоку от города Ялта, на Южном берегу Крыма, в долине реки Авунда, защищённой от ветров полукольцом гор: с востока - Аюдаг (Медведь-гора), с севера - Главного гряда Крымских гор, с запада - Никитская Яйла. Основные курортные факторы - субтропический климат с мягкой зимой (средняя температура января 4 °С) и тёплым сухим летом (средняя температура июля 23 °С), тёплое море, мелкогалечный пляж; число часов солнечного сияния 2200 в год. На курорте осуществляют климатоталассотерапию и климатопрофилактику заболеваний органов дыхания (нетуберкулёзного характера), функциональных расстройств нервной и сердечно-сосудистой систем, нарушений обмена веществ. Для лечения и отдыха особенно благоприятны 2-я половина весны и 1-я половина осени; купальный сезон - с июня по октябрь. Санатории, дома отдыха.
Поселения на территории Гурзуфа известны с энеолита. Во 2-й половины 1-го тысячелетия до н. э. здесь располагались ряд поселений и могильников тавров. Близ современного Гурзуфа на перевале Гурзуфское Седло (Гурбет-Дере-Богаз) находилось святилище III века до н. э. - III века н. э. (преимущественно I век до н. э. - I век н. э.; получена уникальная коллекция находок - свыше 1 тысячи предметов, среди них: 270 античных монет, 20 серебряных и бронзовых греческих и римских статуэток с изображением богов и др.). В VI веке византийским императором Юстинианом I на скале Дженевез-Кая построена крепость Горзувиты, упомянутая Прокопием Кесарийским в трактате «О постройках» (553-555 годы). На поселении около Гурзуфа исследована базилика VI века. В VIII веке крепость разрушена, но жизнь продолжалась на поселениях поблизости. В X веке восстановлена. С XIII века Гурзуф в составе княжества Феодоро, во 2-й половины XIV века Гурзуф был захвачен генуэзцами и вошёл в состав капитанства Готия. Летом 1475 года крепость захватили и разрушили турки, поселения вокруг крепости оказались в составе Крымского ханства. После присоединения Крымского ханства к России (1783) Гурзуф и окрестности принадлежали А.Э. дю Плесси герцогу Ришельё (начало XIX века - 1822), в 1820 году в его гурзуфском доме жила семья генерала от кавалерии Н.Н. Раевского, у которого останавливался А.С. Пушкин.
В 1823-1840 годах Гурзуфом владел граф М.С. Воронцов, в 1840-1878 годах - И.И. Фундуклей, заложивший здесь обширные плантации виноградников и построивший в 1847 году один из старейших в Крыму винных подвалов. В середине XIX века он же создал в Гурзуфе один из лучших парков Южного берега Крыма, где произрастали многие редкие растения. В 1881-1894 годах имение Гурзуф принадлежало предпринимателю П.И. Губонину. Он приобрёл дополнительные земельные владения, благоустроил и расширил парк (ныне парк Центрального гурзуфского военного санатория), в котором построил 7 гостиниц (ныне спальные корпуса военного санатория) и ресторан, установил 5 фонтанов (сохранились два - «Ночь» и «Рахиль»), благоустроил набережную, обложив камнем русло реки Авунда. В 1887-1890 годах на набережной на средства Губонина была построена церковь Успения Пресвятой Богородицы (архитектор М.Н. Чичагов; разобрана в 1935 году). В 1903 году в Гурзуфе открыт ещё один ставший модным в России курорт - Суук-Су (сохранилось здание казино, проект архитектора Н. =П. Краснова). Своё название он получил от источника Суук-Су, расположенного на его территории. В начале XX века близ курорта был исследован могильник Суук-Су, давший название культуре Южного Крыма 2-й половины 1-го тысячелетия н. э. В 1912 году в Гурзуфе построил дачу К.А. Коровин (ныне Дом творчества, носящий его имя). В 1925 году у подножия горы Аюдаг основан пионерский лагерь «Артек» - крупнейший в СССР. В 1920-1930-е годы курортный комплекс Суук-Су являлся домом отдыха ВЦИК, в 1936 году передан в состав лагеря «Артек» (позднее получил название «Лазурный»). В 1941-1944 годах, во время Великой Отечественной войны, Гурзуф был оккупирован германскими войсками. Освобождён в результате Крымской операции 1944 года.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.