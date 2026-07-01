ГУРЗУФ

ГУРЗУФ - посёлок городского типа на юге Украины, приморский климатический курорт.

Население 8,7 тысяч человек (2006). Рас­по­ло­жен в 16 км к се­ве­ро-вос­то­ку от города Ял­та, на Юж­ном бе­ре­гу Кры­ма, в до­ли­не реки Авун­да, за­щи­щён­ной от вет­ров по­луколь­цом гор: с вос­то­ка - Аю­даг (Мед­ведь-го­ра), с се­ве­ра - Главного гря­да Крым­ских гор, с за­па­да - Ни­кит­ская Яй­ла. Основные ку­рорт­ные фак­то­ры - суб­тро­пический кли­мат с мяг­кой зи­мой (средняя температура января 4 °С) и тё­п­лым су­хим ле­том (средняя температура ию­ля 23 °С), тё­п­лое мо­ре, мел­ко­га­леч­ный пляж; чис­ло ча­сов сол­неч­но­го сия­ния 2200 в год. На ку­рор­те осу­ще­ст­в­ля­ют кли­ма­то­та­лас­со­те­ра­пию и кли­ма­то­про­фи­лак­ти­ку за­бо­ле­ва­ний ор­га­нов ды­ха­ния (не­ту­бер­ку­лёз­но­го ха­рак­те­ра), функ­цио­наль­ных рас­стройств нерв­ной и сер­деч­но-со­су­ди­стой сис­тем, на­ру­ше­ний об­ме­на ве­ществ. Для ле­че­ния и от­ды­ха осо­бен­но бла­го­при­ят­ны 2-я по­ло­ви­на вес­ны и 1-я по­ло­ви­на осе­ни; ку­паль­ный се­зон - с ию­ня по ок­тябрь. Са­на­то­рии, до­ма от­ды­ха.

По­се­ле­ния на тер­ри­то­рии Гурзуфа из­ве­ст­ны с энео­ли­та. Во 2-й половины 1-го тысячелетия до н. э. здесь рас­по­ла­га­лись ряд по­се­ле­ний и мо­гиль­ни­ков тав­ров. Близ современного Гурзуфа на пе­ре­ва­ле Гур­зуф­ское Сед­ло (Гур­бет-Де­ре-Бо­газ) на­хо­ди­лось свя­ти­ли­ще III века до н. э. - III века н. э. (преимущественно I век до н. э. - I век н. э.; по­лу­че­на уни­каль­ная кол­лек­ция на­хо­док - свыше 1 тысячи пред­ме­тов, сре­ди них: 270 ан­тич­ных мо­нет, 20 се­реб­ря­ных и брон­зо­вых греческих и римских ста­ту­эток с изо­бра­же­ни­ем бо­гов и др.). В VI веке ви­зантийским императором Юс­ти­ниа­ном I на ска­ле Дже­не­вез-Кая по­строе­на кре­пость Гор­зу­ви­ты, упо­мя­ну­тая Про­ко­пи­ем Ке­са­рий­ским в трак­та­те «О по­строй­ках» (553-555 годы). На по­се­ле­нии около Гурзуфа ис­сле­до­ва­на ба­зи­ли­ка VI века. В VIII веке кре­пость раз­ру­ше­на, но жизнь про­дол­жа­лась на по­се­ле­ни­ях по­бли­зо­сти. В X веке вос­ста­нов­ле­на. С XIII века Гурзуф в со­ста­ве княжества Фео­до­ро, во 2-й половины XIV века Гурзуф был за­хва­чен ге­ну­эз­ца­ми и во­шёл в со­став ка­пи­тан­ст­ва Го­тия. Ле­том 1475 года кре­пость за­хва­ти­ли и раз­ру­ши­ли тур­ки, по­се­ле­ния во­круг кре­по­сти ока­за­лись в со­ста­ве Крым­ско­го хан­ст­ва. По­сле при­сое­ди­не­ния Крым­ско­го хан­ст­ва к Рос­сии (1783) Гурзуф и ок­ре­ст­но­сти при­над­ле­жа­ли А.Э. дю Плес­си гер­цо­гу Ри­ше­льё (начало XIX века - 1822), в 1820 году в его гур­зуф­ском до­ме жи­ла се­мья генерала от кавалерии Н.Н. Ра­ев­ско­го, у ко­то­ро­го ос­та­нав­ли­вал­ся А.С. Пуш­кин.

В 1823-1840 годах Гурзуфом вла­дел граф М.С. Во­рон­цов, в 1840-1878 годах - И.И. Фун­дук­лей, за­ло­жив­ший здесь об­шир­ные план­та­ции ви­но­град­ни­ков и по­стро­ив­ший в 1847 году один из ста­рей­ших в Кры­му вин­ных под­ва­лов. В середине XIX века он же соз­дал в Гурзуфе один из луч­ших пар­ков Южного бе­ре­га Кры­ма, где про­из­ра­ста­ли многие ред­кие рас­те­ния. В 1881-1894 годах име­ние Гурзуф при­над­ле­жа­ло пред­при­ни­ма­те­лю П.И. Гу­бо­ни­ну. Он при­об­рёл до­пол­нительные зе­мель­ные вла­де­ния, бла­го­ус­т­ро­ил и рас­ши­рил парк (ны­не парк Центрального гур­зуф­ско­го во­енного са­на­то­рия), в ко­то­ром по­стро­ил 7 гос­ти­ниц (ны­не спаль­ные кор­пу­са во­енного са­на­то­рия) и рес­то­ран, ус­та­но­вил 5 фон­та­нов (со­хра­ни­лись два - «Ночь» и «Ра­хиль»), бла­го­ус­т­ро­ил на­бе­реж­ную, об­ло­жив кам­нем рус­ло реки Авун­да. В 1887-1890 годах на на­бе­реж­ной на сред­ст­ва Гу­бо­ни­на бы­ла по­строе­на церковь Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (архитектор М.Н. Чи­ча­гов; ра­зо­бра­на в 1935 году). В 1903 году в Гурзуфе от­крыт ещё один став­ший мод­ным в Рос­сии ку­рорт - Су­ук-Су (со­хра­ни­лось зда­ние ка­зи­но, про­ект архитектора Н. =П. Крас­но­ва). Своё название он по­лу­чил от ис­точ­ни­ка Су­ук-Су, рас­по­ло­жен­но­го на его тер­ри­то­рии. В начале XX века близ ку­рор­та был ис­сле­до­ван мо­гиль­ник Су­ук-Су, дав­ший на­зва­ние куль­ту­ре Южного Кры­ма 2-й половины 1-го тысячелетия н. э. В 1912 году в Гурзуфе по­стро­ил да­чу К.А. Ко­ро­вин (ны­не Дом твор­че­ст­ва, носящий его имя). В 1925 году у под­но­жия го­ры Аю­даг ос­но­ван пио­нер­ский ла­герь «Ар­тек» - круп­ней­ший в СССР. В 1920-1930-е годы ку­рорт­ный ком­плекс Су­ук-Су яв­лял­ся до­мом от­ды­ха ВЦИК, в 1936 году пе­ре­дан в со­став ла­ге­ря «Ар­тек» (позд­нее по­лу­чил название «Ла­зур­ный»). В 1941-1944 годах, во вре­мя Великой Отечественной вой­ны, Гурзуф был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. Ос­во­бо­ж­дён в ре­зуль­та­те Крым­ской опе­ра­ции 1944 года.

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