ГУРОВ КУЗЬМA АКИМОВИЧ

Кузьма Акимович Гуров родился 1 (по новому стилю — 14) ноября 1901 года в деревне Панево (ныне — Гурово Ульяновского района Калужской области). По национальности русский.

В 1919 году Гуров добровольцем поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Воевал красноармейцем, затем политруком эскадрона 2-го Красногусарского полка. Участвовал в боях Гражданской войны в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке против войск генералов В. О. Каппеля и М. К. Дитерихса , атамана Г. М. Семёнова, японских войск. В 1921 году окончил военно-политические курсы.

После окончания Гражданской войны Гуров продолжил службу в Красной Армии на военно-политических должностях. В 1928 году он окончил пехотную школу, в 1936 году — Военно-политическую академию имени Н. Г. Толмачёва. В конце 1930-х годов занимал должность военного комиссара Военной артиллерийской академии. С 1940 года возглавлял Военно-педагогический институт Красной Армии.

С началом Великой Отечественной войны Гуров был направлен в действующую армию в качестве члена Военного совета 29-й армии. В январе 1942 года он был назначен членом Военного совета Юго-Западного фронта, занимал эту должность вплоть до расформирования фронта в июле того же года. Гуров принимал активное участие в Сталинградской битве , будучи членом Военного совета 62-й армии (командующий генерал-лейтенант В. И. Чуйков ), державшей оборону на подступах к Сталинграду. 6 декабря 1942 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

После завершения Сталинградской битвы Гуров был назначен членом Военного совета Южного фронта, а в июле 1943 года вновь был возвращён на должность члена Военного совета 62-й армии.

Скоропостижно скончался от болезни 25 сентября 1943 года, по одним данным, на территории Запорожской области, по другим — в городе Сталино (ныне — Донецк). Похоронен в сквере Театральной площади города Донецка. На могиле установлен памятник.