Гурко (Ромейко-Гурко), Василий Иосифович

Гу`рко (Ромейко-Гурко), Василий Иосифович (08[20].05.1864, Царское Село — 11.02.1937, Рим) — русский военачальник, генерал от кавалерии (1916). Сын генерал-фельдмаршала И. В. Гур­ко. В 1885 окончил Пажеский корпус. В 1892 — Николаевскую академию Генштаба. С 1892 — старший адъютант штаба 8-й пехотной дивизии, с 1893 — обер-офицер (с 1896 — штаб-офицер) для поручений при штабе Варшавского Военного округа. В 1900—1901 — младший делопроизводитель в канцелярии Военно-ученого комитета. В 1901 — военный агент в Берлине. Участник Англо-бурской войны 1899—1902, Русско-японской войны 1904—1905 (в том числе боев под Ляояном, Шахэ, Мукденом). С февраля 1904 — штаб-офицер для поручений при генерал-квартирмейстере Маньчжурской армии, с июля — исполняющий обязанности начальника Уссурийской отдельной конной бригады и начальника конницы Южного отряда. С марта 1905 — командир 2-й бригады Урало-Забайкальской сводной казачьей дивизии, с апреля 1906 — 2-й бригады 4-й кавалерийской дивизии. С 3 октября 1906 по 12 марта 1911 — председатель Военно-исторической комиссии по описанию Русско-японской войны. Член Военной масонской ложи. С марта 1911 — командир 1-й кавалерий­ской дивизией в Вост. Пруссии в составе 1-й армии П. Ренненкампфа, с ноября 1914 — 6-го армейского корпуса и 5-й армии Северного фронта. С августа 1916 — командующий Особой армией. Участник операции по захвату фольварка Воля-Шидловская (21—23 января 1915), операции на Днестре (май-июнь 1916), 5-го и 6-го Ковельских сражений. С 10 ноября 1916 по 17 февраля 1917 — исполняющий обязанности начальника штаба Верховного главнокомандующего. С 31 марта 1917 — командующий войсками Западного фронта. 15 мая 1917 подал рапорт об отставке. 22 мая 1917 понижен до начальника дивизии решением Временного правитель­ства. 21 июля 1917 арестован за монархические взгляды и переписку с Николаем II, заключен в Петропавловскую крепость, в сентябре выслан за границу. В октябре прибыл в Англию. С 1930 — в Италии, где активно участвовал в деятельности Русского общевоинского союза, занимал пост председателя Союза инвалидов, сотрудничал с печатным органом Русского общевоинского союза журналом «Часовой». Награжден множеством орденов за участие в военных операциях.