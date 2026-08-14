ГУРКО ИОСИФ ВЛАДИМИРОВИЧ

Генерал-фельдмаршал, выдающийся русский военачальник.

Гурко родился в семье высокопоставленного генерала, происходившего из белорусского дворянского рода. В 1846 году Иосиф Гурко окончил Пажеский корпус и был выпущен корнетом в Лейб-гвардии Гусарский полк. 11 января 1856 года с чином подполковника переведен из гвардии в пехотный генерал-фельдмаршала графа Дибича-Забалканского полк, однако участия в боевых действиях в Крыму не принял. После войны Гурко вернулся в состав Лейб-гвардии Гусарского полка. В 1860 году был пожалован флигель-адъютантом. Как флигель-адъютант императора Гурко был послан в Самарскую губернию для наблюдения за первыми шагами крестьянской реформы 1861 года.

В 1866 году Гурко принял в командование Мариупольский гусарский полк, а затем, в 1869 году, — Лейб-гвардии Конно-гренадерский полк. Последней частью он командовал почти 6 лет. В 1874 году он был назначен командиром 1-й бригады 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, а в следующем 1875 году принял саму эту дивизию. Успешное развитие карьеры генерала в 1870-е годы омрачило лишь тяжелое падение с лошади в 1874 году, при котором Гурко сломал ключицу. Эта травма надолго лишила его возможности лично участвовать в полевых занятиях.

Как кавалерийский начальник Гурко был сторонником концепции стратегической кавалерии. Он много изучал труды прусского кавалерийского писателя Карла фон Шмидта, а также опыт Гражданской войны в США 1861-1865 годов и Франко-прусской войны 1870-1871 годов. Гурко готовил вверенные ему части к глубоким рейдам в тылу противника. В 1876 году он принял участие в кавалерийских маневрах в Варшавском военном округе, на которых отрабатывались такие рейды. Разыгравшаяся в следующем году русско-турецкая война 1877-1878 годов дала Гурко возможность испытать на практике эти идеи.

По настойчивому требованию главнокомандующего великого князя Николая Николаевича Старшего, знавшего Гурко как прекрасного кавалерийского начальника, на него возложили командование Передовым отрядом действующей русской армии на Балканах. Отряд Гурко состоял из 30 эскадронов и сотен и 10 ½ батальонов пехоты при поддержке артиллерии. Задачей отряда был быстрый захват перевалов через Балканские горы. 20 июня 1877 года генерал-лейтенант Гурко прибыл на Дунай для принятия командования и уже 25 июня во главе отряда взял древнюю болгарскую столицу Тырново. Дальнейшие действия также были успешны. Передовой отряд Гурко переправился через Балканы через Хаинкиойский перевал, действуя быстро и смело, снабжаясь за счет местных средств и отбитого у неприятеля. В ходе стычек с неприятелем кавалерия Гурко спешивалась и действовала огнем. Солдатам Гурко удалось захватить ключевой Шипкинский перевал. Первое время действия Передового отряда производило большое впечатление на турок, однако вскоре в долине реки Марица появилась мощная армия Сулеймана-паши, переброшенная из Черногории. Силы были не равны. Гурко постарался задержать Сулеймана-пашу в сражении при Ени-Загре 10 июля и Ески-Загре 18 июля 1877 года, однако уже 20-21 июля натиск турок вынудил Передовой отряд переправиться обратно на северный склон Балканских гор. Уход русских из долины реки Марица вызвал массовое бегство болгарского населения, опасавшегося мести турок за радушный прием русских войск.

В сентябре 1877 года Гурко был назначен командующим кавалерии Западного отряда, осаждавшего Плевну. 12 октября 1877 года войска гвардии под его командованием штурмом захватили укрепление Горный Дубняк, а 16 октября захватили соседний Телиш. С падением этих укреплений турецкие войска в Плевне были отрезаны от снабжения, что, в конечном итоге, предопределило капитуляцию гарнизона Плевны. Несмотря на успех, некоторые критиковали Гурко за большие потери и неумелое руководство боем под Горным Дубняком. Кроме того, Гурко был младше в чине, чем все начальники гвардейских пехотных дивизий и начальник штаба гвардии, что не могло не порождать трений. Наконец, Гурко был суровым и требовательным начальником, и далеко не у всех вызывал симпатию.

После взятия укреплений на Софийском шоссе участь Плевны фактически была решена и ее падение стало вопросом времени. Гурко настаивал на решительных действиях и на переходе Балкан, не взирая на близость зимы. Только личный доклад императору склонил часу весов в пользу его плана. 13-19 декабря 1877 года генерал Гурко командовал Западным отрядом при переходе через Балканы. С боем войска генерала форсировали перевал и 23 декабря вошли в Софию. Генерал Гурко нанес еще одно поражение туркам при Филиппополе, после чего авангард его отряда под командованием генерала А.П. Струкова занял Адрианополь и открыл путь на Константинополь.

После русско-турецкой войны Гурко некоторое время исполнял должность петербургского генерал-губернатора. На этом посту ему пришлось противодействовать набирающему силу революционному движению. Сам Гурко был не в восторге от этого назначения, далекого по своему характеру от привычного военного поприща. Смягчение приговора народовольцу Л.Ф. Мирскому, который стрелял в шефа III Отделения генерала А.Р. Дрентельна, вызвало негативную реакцию в придворных кругах, включая самого Дрентельна и Александра II. 14 февраля 1880 года Гурко был отчислен от должности Петербургского генерал-губернатора с упразднением должности. Через год Александр II пал от рук народовольцев.

При Александре III Гурко некоторое время занимал должность командующего Одесским военным округом, однако уже в 1883 году получил в командование Варшавский военный округ. Гурко совмещал эту должность с должностью Варшавского генерал-губернатора.

Генерал-от-кавалерии Гурко командовал Варшавским военным округом 12 лет. За это время он сумел придать округу особый «гуркинский» отпечаток. При подготовке войск Гурко делал акцент на выносливость и действия в любых погодных условиях, не исключая маневрирования при сильных морозах. Примечательной была и его деятельность по гражданской части в регионе с сомнительной лояльностью Российской империи. В отношении с поляками Гурко действовал твердо и в русле русификаторской политики, однако избегал насильственных мер. В ноябре 1894 года он был уволен от должности по болезни, получив звание генерал-фельдмаршала. По словам С.Ю. Витте, Гурко желал сделать своего сына управляющим своей канцелярией, однако на это не соглашался министр внутренних дел И.Н. Дурново. Гурко поставил перед Николаем II ультиматум, но молодой император согласился принять его отставку. Последние годы жизни фельдмаршал провел в своем имении Сахарово, где и скончался в 1901 году.