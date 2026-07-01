ГУРКИН Сергей Викторович

Родился 26.08.1956. Окончил Ростовский государственный университет в 1978 г.

Кандидатская диссертация : Половцы Евразийских степей (проблемы этнополитической истории VII – первой трети XII вв.) (Ростовский госуниверситет, 2000).

Работал доцентом кафедры кафедру археологии, истории древнего мира и средних веков Ростовского государственного университета.

Область интересов : Археология, этнополитическая история, тюркизированных и монголоязычных номадов евразийских степей.

Сочинения: Автор 50 научных и учебно-методических работ

Охранные раскопки в г. Азове в 1981 г. // Итоги исслед. объед. Азово-Донец. археол. эксп. ... в 1976- 1981 гг.: Мат-лы к семинару. Азов, 1981;

К вопросу о семантике половецких святилищ // Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем дону в 1988 г. Азов, 1989;

Половецкие святилища на правобережье Дона. Донские древности. Азов, 1992. Вып. 1; (в соавт. с Гугуевым Ю.К.)

Степи Евразии в эпоху раннего и развитого средневековья: Программа элективного курса. Ростов-н/Д., 2002;

Поясной набор хазарского времени из кургана-поминальника № 7 группы "Кугейская Падь - III" ("Малеванные курганы") // сборник научных трудов Из истории народов Северного Кавказа , Ставрополь, 2002. (в соавт. с Бойко А.Л.)