Гуркхи

Гу`ркхи — группа народностей индоарийского, тибето-бирманского и монголоидного происхождения, населяющая предгорья Гималаев в Непале. Большие общины представителей племен Г. проживают также в приграничных с Непалом районах Индии. В XVI в. одно из раджпутских племен, впоследствии составившее ядро Г., было вытеснено мусульманскими завоевателями из своей родины — Раджпутаны и нашло прибежище в Гималаях, в княжестве Горкха (отсюда гуркхи). В это время Непал был разделен на многочисленные самостоятельные княжества. В 1765 правитель Горкха Притхви Нараян завоевал долину Катманду и уже через несколько лет объединил все ранее независимые владения под своей властью. Состав Г. в наше время неоднороден и включает в себя помимо основополагающего элемента индоариев, монголоидов и тибето-бирманцев. Все эти племена формально являются индуистами, но при этом в их среде распространены элементы тибетского буддизма (ламаизма) и шаманизма. Г. — прирожденные воины. Их ремеслом испокон веков было военное отходничество: они нанимались дружинами к раджам в равнинной Индии. Воин-Г. обязан носить с собой кукри — нож с загнутым вперед клинком и расширяющимся к острию лезвием. После Англо-непальской войны (1814—1816) Г. стало именем нарицательным для всех непальцев, служащих в английских войсках.