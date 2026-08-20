ГУРИЛЁВ ЛЕВ СТЕПАНОВИЧ

ГУРИЛЁВ [Гурылёв] ЛЕВ СТЕПАНОВИЧ - русский композитор, пианист , дирижер.

Отец композитора А.Л. Гурилёва , автора романсов. Родился в семье крепостного крестьянина, принадлежавшего графу В.Г. Орлову (младшему из братьев Орловых, участвовавших в возведении на престол императрицы Екатерины II). Почти всю жизнь Гурилёв провел в подмосковном имении Орлова Семёновское-Отрада на реке Лопасня, но, возможно, иногда жил в Москве в графском доме, бывал в усадьбе Усолье на Волге. Руководил крепостной капеллой графа. В его обязанности входило сочинение духовной и светской музыки, разучивание произведений с хористами и оркестрантами, обучение музыкантов игре на инструментах, руководство редкими спектаклями усадебного крепостного театра и устройство домашних концертов, которые «граф слушал из соседней гостиной» (Орлов-Давыдов. Т. 2. С. 14). Вероятнее всего, Гурилёв регентовал в усадебной церкви святителя Николая Чудотворца , но нельзя исключать проведение им богослужений и в церквах окрестных сел Ивановское, Талеж и Щеглятьево.

Сведения, что Гурилёв учился композиции у итальянского композитора Дж. Сарти, документального подтверждения не находят. В 1831 году, после смерти графа, композитор получил вольную и был приписан к мещанскому сословию.

Благодаря Гурилёву хоровая капелла графа Орлова считалась одной из лучших, ее сравнивали со знаменитым шереметевским хором. Во время Великого поста для исполнения одной из ораторий Сарти (возможно, «Тебе, Бога, хвалим») на сцене московского Петровского театра 1 февраля 1791 года устроители объединили несколько хоровых капелл, и в концерте участвовали «певцы, певицы и музыканты их сиятельств графа Владимира Григорьевича Орлова, графа Николая Петровича Шереметева, князя Петра Михайловича Волконского, его превосходительства Гаврилы Ильича Бибикова… число музыкантов [было] более двухсот» (Моск. вед. 1791. № 10. 1 февр. Л. 8 об.). Регентами хоров были Гурилёв, Степан Дегтярёв (крепостной Шереметева), Даниил Кашин (крепостной Бибикова).

Музыкальное наследие Гурилёва хорошо изучено в сфере фортепианной музыки. Им создано свыше 20 вариаций на темы народных песен, 24 прелюдии и фуга, соната, полонезы (например, Польский с хором в честь императора Александра I по случаю покорения Финляндии «Вся Европа трепетала, ужас царства все разил» на слова В. Колосова). Кроме 2 кантат («Песнь любезному отцу, любезными детьми петая в Отраде» (1785), «Прославим день сей вожделенный» (1794)) Гурилёву принадлежат также Обедня на 4 голоса, духовные концерты для 1 и 2 хоров «Господи, кто обитает», «Доколе, Господи, забудеши мя», «Имже образом желает», «Радуйтеся, праведнии, о Господе», «Услыши, Боже, глас мой, вонми», «Гласом моим ко Господу воззвах», а также одночастные песнопения «Ангел вопияше», «Да исправится молитва моя», «Достойно есть», «Отче наш». Из этого списка сохранились лишь 2 последних концерта, 2 Херувимские песни и «Милость мира», остальные сочинения утеряны.

Лучшее представление о таланте композитора и о его хоровом стиле дает 2-хорный концерт «На божественней страже», относящийся к середине 90-х годов XVIII века (ГЦММК. Ф. 283. Оп. 1. Ед. хр. 14). Это сочинение отличается лирическим тоном, соединенным с масштабностью эпического повествования. 1-я часть представляет собой диалог 2 антифонных хоров, в основе лежит сдержанный и архаичный напев; после интермедийной средней части звучание того же самого напева возобновляется в финале и приводит к кульминации - 7-голосному канону «Яко всесилен».