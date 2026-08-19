ГУРИИ
ГУРИИ - райские девы, которых ислам обещает дать в жёны праведникам на том свете.
Неоднократно упоминаются в Коране, главным образом в ранних сурах (44:54; 52:20; 55:56-58, 72-76; 56:22-35/36; 78:33 и далее). Гурии живут в шатрах (55:72), непорочны и прекрасны, подобно скрытым в раковине жемчужинам (56:22/23), их не касался ни человек, ни джинн (55:74). Чувственный образ Гурий получил дальнейшее развитие в средневековой мусульманской литературе и богословии. Их описывают полногрудыми красавицами с разным цветом кожи, благоухающими шафраном, мускусом и амброй, с телом, усыпанным драгоценностями, с именами Аллаха и будущего супруга, написанными на груди. В суфизме Гурии стали символом духовной мистической любви и наслаждений на пути познания божественной истины.
Наиболее убедительно предположение М.Б. Пиотровского о народных ближневосточных корнях образов мусульманского рая.