ГУРИИ

ГУРИИ - райские девы, которых ислам обещает дать в жёны праведникам на том свете.

Не­од­но­крат­но упо­ми­на­ют­ся в Ко­ра­не , главным образом в ран­них су­рах (44:54; 52:20; 55:56-58, 72-76; 56:22-35/36; 78:33 и да­лее). Гурии жи­вут в шат­рах (55:72), не­по­роч­ны и пре­крас­ны, по­доб­но скры­тым в ра­ко­ви­не жем­чу­жи­нам (56:22/23), их не ка­сал­ся ни че­ло­век, ни джинн (55:74). Чув­ст­вен­ный об­раз Гурий по­лу­чил даль­ней­шее раз­ви­тие в средневековой му­сульманской литературе и бо­го­сло­вии. Их опи­сы­ва­ют пол­но­гру­ды­ми кра­са­ви­ца­ми с раз­ным цве­том ко­жи, бла­го­ухаю­щи­ми шаф­ра­ном, мус­ку­сом и ам­брой, с те­лом, усы­пан­ным дра­го­цен­но­стя­ми, с име­на­ми Ал­ла­ха и бу­ду­ще­го суп­ру­га, на­пи­сан­ны­ми на гру­ди. В су­физ­ме Гурии ста­ли сим­во­лом ду­хов­ной мис­тической люб­ви и на­сла­ж­де­ний на пу­ти по­зна­ния бо­же­ст­вен­ной ис­ти­ны.

Наи­бо­лее убе­ди­тель­но пред­по­ло­же­ние М.Б. Пи­от­ров­ско­го о народных ближ­не­во­сточ­ных кор­нях об­ра­зов му­сульманского рая.

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