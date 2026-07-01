Гурхан

Гурха`н — титул правителей кара-китаев («черные кидани») — ветви киданей, бежавшей после разгрома чжурчженями Ляо в 1125 в Центральную Азию. Здесь первым титул «Г.» в 1124 принял Елюй Даши, возглавлявший 16 тыс. семей до прихода основной группы. К середине XII в. кара-китаи распространили свою власть на всю Центральную Азию. В 1211 найманы , бежавшие в Центральную Азию от преследований Чингисхана, пленили Г., а через 7 лет кара-китаи вошли в состав Монгольской империи. Титул «Г.» в 1201 принял и противник Чингисхана Джамуха.