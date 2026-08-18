ГУРГАНИ ФАХР АД-ДИН АСАД

ГУРГАНИ (Гор­га­ни) ФАХР АД-ДИН АСАД - персидский поэт XI века.

Ро­дил­ся в Гор­га­не. Жил в Ис­фа­ха­не при дво­ре ос­но­ва­те­ля го­су­дар­ст­ва сель­джу­ков Тог­рул-бе­ка. Ав­тор эпичtcrjq. по­эмы «Вис и Ра­мин» (1048 или около 1054 года; русский перевод 1963), вклю­чаю­щей около 9000 бей­тов. В ос­но­ве по­эмы, ока­зав­шей боль­шое влия­ние на ста­нов­ле­ние жан­ра сти­хотворного лю­бов­но­го ро­ма­на в персидской литературе, - пех­ле­вий­ское ска­за­ние (воз­мож­но, пар­фян­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния) о люб­ви кра­са­ви­цы Вис, вы­дан­ной за­муж за ста­ро­го ца­ря Мо­ба­да, и цар­ско­го бра­та Ра­ми­на. По­эма со­дер­жит сю­жет­ные пе­ре­клич­ки с ле­ген­дой о Три­ста­не и Изоль­де. Пе­ре­ве­де­на на гру­зин­ский (в XII и XVII века, «Вис­ра­миа­ни») и другие язы­ки. Фраг­мен­ты ли­рических сти­хов Гургани со­хра­ни­лись в литературно-ис­то­рической ан­то­ло­гии «Серд­це­ви­на сер­дец» Ау­фи.