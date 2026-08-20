ГУРЕВИЧ Евгения Львововна

В 1972 г. с отличием окончила теоретико-композиторский факультет Московской консерватории (научный руководитель — профессор Надежда Сергеевна Николаева), в 1978 г. — аспирантуру в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (сектор музыки, научный руководитель — профессор Лев Николаевич Раабен).

В 1979 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения на тему “Музыка в театре Б. Брехта (К. Вайль, Г. Эйслер, П. Дессау)”.

Имеет 49 лет стажа трудовой деятельности, из них 19 лет педагогического стажа (12 лет в музыкальной школе и на музыкальном отделении Педагогического училища; с 2006 г. – преподает на кафедре истории русской музыки МГК имени П.И. Чайковского) и свыше 30 лет научного стажа.

С 1981 г. работала в Проблемной научно-исследовательской лаборатории МГК имени П.И. Чайковского. В 1987 г. ВАК присвоил Е.Л. Гуревич ученое звание старшего научного сотрудника. С 1990 г. – член Союза композиторов СССР, ведет просветительскую деятельность.

В 1995 г. назначена на должность директора Музея имени Н.Г. Рубинштейна в МГК имени П.И. Чайковского и занимает ее по настоящее время.

Основные направления деятельности: Е.Л. Гуревич - один из специалистов по музыкальному воспитанию и образованию в России, Германии и других зарубежных странах, по истории Московской консерватории, Музея имени Н.Г. Рубинштейна и его фондам, музыкальному театру, музыке отечественных композиторов для детей.

Е.Л. Гуревич играла ведущую роль в возрождении Музея имени Н.Г. Рубинштейна в Московской консерватории, который стал одним из центров научно-исследовательской и научно-просветительской работы МГК. Под ее руководством и при ее участии оформлено 2 стационарные экспозиции в Овальном и Выставочном залах Музея. Музей систематически оформляет выставки в фойе партера и первого амфитеатра БЗК, из наиболее значительных – «Московская консерватория в годы Великой Отечественной войны» (2005 г.), «Московская консерватория в начале XXI века. К 140-летию со дня основания» (2006 г.).

Е.Л. Гуревич постоянно проводит экскурсии, благотворительные просветительские концерты, выступает по радио и телевидению. В Музее были организованы встречи с известными музыкантами - М. Ростроповичем, И. Менухиным, Ю. Башметом, В. Клиберном, а также с правительственными делегациями России и зарубежных стран. В 2013 г. в Музее проведено заседание Президиума Всероссийского хорового общества.

Е.Л. Гуревич регулярно публикует материалы из архива Музея. Редактор-составитель и один из авторов брошюры «Московская консерватория» (на англ. яз.; М.,1994, 2-е изд. – М.,2001).