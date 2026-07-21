Гуревич, Арон Яковлевич

Гуре`вич, Арон Яковлевич (12.05.1924, Москва — 05.08.2006, Москва) — историк-медиевист, с трудами которого связан процесс обновления исторического знания в ХХ в., основатель исторической антропологии в России, автор более 500 трудов, в том числе 14 книг, переведенных на десятки иностранных языков, был избран во многие европейские академии наук (Великобритании, Бельгии, Нидерландов и др.). Лауреат Государственной премии Российской Федерации (1993), лауреат премии имени Н. И. Кареева (1997). В 1950—1966 работал в Калинин­ском пединституте, в 1966—1969 — в Институте философии РАН, с 1969 по 2006 — в Институте всеобщей истории РАН. Начал как историк социально-экономического направления, изучая историю раннего Средневековья в семинаре А. И. Неусыхина в МГУ, а затем в аспирантуре Института всеобщей истории РАН — под руководством Е. А. Косминского. Уже в защищенной в 1950 кандидат­ской диссертации, посвященной социальной истории Англии VII—XI вв., Г. сделал оригинальный вывод о роли королевских пожалований в развитии феодальных отношений в этом регионе. В целях углубленного изучения отношений собственности в Англии он обратился к истории более архаичных древнескандинавских социальных институтов. В результате ученый существенно изменил перспективу, в которой было принято рассматривать социальный строй раннего Средневековья, и стал изучать его в более широком контексте социальных связей и представлений, — в частности, сопоставляя с традиционным обществом, для которого была характерна та же степень нерасчлененности социальной практики. Включив древнескандинавский и древнеанглийский субстрат в общую картину возникновения феодальных отношений, Г. создал новую концепцию происхождения феодализма, изложенную в книге «Проблемы генезиса феодализма» (1970). В ней он поставил под сомнение господствовавшее в советской историографии учение о феодальном способе производства. По его мнению, возникновение феодализма было вызвано не экономическими факторами, а крахом традиционной социальной системы древних германцев, основанной на родовых отношениях, и формированием новых территориальных связей. Подчеркивая преобладание в феодальной системе личных отношений над вещными, ученый полагал, что феодализм возможен лишь при наличии специфической структуры человеческой личности и немыслим вне христианства. С книгой о происхождении феодализма тесно связан другой его труд — «Категории средневековой культуры» (1972), в котором Г. рассмотрел феномен средневековой культуры как предмет историко-антропологического познания. Изучив представления о времени и пространстве, о природе, правопорядке, трактовку собственности, богатства и бедности и пр., историк обратился к средневековой идее человеческой личности, являющейся фокусом всех этих представлений. Книга имела огромный успех и была переведена на несколько десятков языков. В дальнейшем Г. перешел от изучения общих категорий средневековой культуры к исследованию до­христианского культурного пласта, сделав предметом своего анализа целый комплекс мифологических представлений, фольклорных и магических традиций и ритуалов. В результате появилась книга «Проблемы средневековой народной культуры» (1981), за которой по­следовали монографии «Культура и общество средневековой Европы глазами современников: (Exempla XIII в.)» (1989) и «Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства» (1990). В этих трудах Г. продолжил исследования социальной истории в очень широком историко-культурном аспекте: его интересовал прежде всего тот всеобъемлющий социальный контекст («эфир культуры»), в котором существовали присущие средневековому обществу ментальности, умонастроения, воззрения. Работы Г. вызывали огромный интерес мировой научной общественности и переводились на многие языки, поскольку движение мысли историка совпало с новым направлением научного поиска. Развитие этого направления привело к возникновению в мире «новой исторической науки», одним из ярких представителей которой Г., несомненно, был и достижения которой пропагандировал в своей стране в трудах по теории исторического знания. В поисках исторического синтеза ученый во всех своих исследованиях стремился преодолеть разрыв между трактовкой экономики и общества, с одной стороны, и осмыслением духовной жизни, с другой. Изучение человеческой личности виделось ему как наиболее продуктивный способ соединить эти на первый взгляд не связанные между собой аспекты человеческой деятельности. Проблеме средневекового индивида, так или иначе, посвящены все его труды, в том числе его последняя книга «Индивид и социум на средневековом Западе». Научные взгляды Г. во многом определялись гражданской позицией ученого. Его труды имели огромный общественный резонанс, так как они оказались чрезвычайно важны для умственного освобождения отечественных гуманитариев — и шире интеллигенции — от влияния догматов и стереотипов. В конце 1980-х на гребне Перестройки Г. получил возможность развивать созданное им научное направление , основав семинар по исторической антропологии и альманах «Одиссей. Человек в истории».