ГУРЕВИЧ АРОН ЯКОВЛЕВИЧ
ГУРЕВИЧ АРОН ЯКОВЛЕВИЧ - российский историк и культуролог.
В 1946 году окончил исторический факультет МГУ. Ученик академика Е.А. Косминского. В 1950-1966 годах преподавал в Калининском педагогическом. институте; доктор исторических наук (1962), профессор (с 1963 года). С 1966 года работал в АН СССР (РАН) - Институте философии (1966-1969 годы) и Институте всеобщей истории (1969-2006 годы).
Занимаясь исследовательской работой, продолжал преподавательскую деятельность в МГУ (1975-1977, 1989-2006 годы) и РГГУ (1992–2006); читал курсы лекций в различных российских и зарубежных университетах. Разрабатывал проблемы средневековойе английской и скандинавской истории, общие проблемы истории европейской культуры в средние века, историографии и методологии исторической науки. Автор оригинальной теории генезиса феодализма в Западной. Европе; высказал ряд новаторских идей, связанных с изучением менталитета средневекового человека и народной культуры в средние века. В последние годы жизни, несмотря на тяжёлую болезнь глаз, приведшую к слепоте, продолжал интенсивную научную и преподавательскую деятельность.
Труды Гуревича нашли широкое признание в России (Государственная премия РФ, 1993) и за рубежом (избрание в научного общества и академии США, Великобритании, Норвегии и других стран).
Сочинения:
Походы викингов. М., 1966;
Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970;
Категории средневековой культуры. М., 1972;
Норвежское общество в раннее средневековье. М., 1977;
Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981;
Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990;
Исторический синтез и Школа «Анналов». М., 1993;
История историка. М., 2004;
История - нескончаемый спор. М., 2005.