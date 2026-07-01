ГУРЬЕВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ

Гурьев Яков Ива́нович (27.04.1850–1929) – из ст. Оренбургской 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. Окончил Оренбургское казачье юнкерское училище по 1 р. и Оф. кав. школу «успешно» (1891). На службе с 06.02.1864. Хор. (с 25.01.1877). Сотн. (с 25.12.1878). Ес. (с 06.05.1882). Войск. старшина (с 26.02.1901). Полк. (с 07.09.1905). Ген.-майор (с 03.12.1906, с увольнением в отставку). Служба: в 1 Оренбургском казачьем полку (1874–1881, 1882–1886), атаман ст. Оренбургской (16.04.1895–14.05.1898), и.д. пом. атамана 2-го военного отдела Оренбургского казачьего войска (14.05.1898–31.10.1901), пом. атамана 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска (31.10.1901–08.11.1905), командир 13 Оренбургского казачьего полка (08.11.1905–21.09.1906). В отставке (с 03.12.1906). Уполномоченный Оренб. местного управления общины сестер милосердия. Вр.и.д. штаб-оф. для делопроизводства этапно-транспортной части Оренбургского военного округа (1918). В Оренбургском казачьем юнкерском училище, с которым эвакуировался из Оренбурга через Троицк в Иркутск. На 31.01.1920 зарегистрирован и состоял на учете при упр. коменданта Иркутска. Награды: почетное оружие за отл. джигитовку (02.07.1873), Св. Стан. 3-й ст. (16.03.1883), Св. Анны 3-й ст. (25.12.1891), Св. Стан. 2-й ст. (01.01.1912), Св. Вл. 4-й ст. (Оренб. газета. 12.06.1914), серебр. медаль на александр. ленте «В память Царствования императора Александра III» (26.02.1896), светло-бронз. медаль на георг.-владим. ленте «За походы в Средней Азии 1853–1895 гг.» (14.07.1896), темно-бронз. медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения Российской империи» (30.01.1897). Четырежды отмечался призами за отл. стрельбу (1881, 1885, 1891, 1893). Супруга дочь урядника Елизавета Ивановна Бородина. Дети: Александр (18.10.1869), Константин (28.09.1873), Анна (30.01.1882), Иван (13.11.1883), Мария (07.06.1887).