ГУРЬЕВ СЕМЁН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

ГУРЬЕВ СЕМЁН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ - российский математик и механик, академик Пе­тербургской АН .

Учил­ся в Артиллерийском училище и Инженерном кор­пу­се (1778-1784 годы), изу­чал гид­рав­ли­ку в Анг­лии (1792), профессор Училища ко­ра­бель­ной ар­хи­тек­ту­ры (с 1798 года) и ря­да выс­ших учеб­ных за­ве­де­ний Санкт-Пе­тер­бур­га.

Основные тру­ды по ана­ли­тической и диф­фе­рен­ци­аль­ной гео­мет­рии, ма­те­ма­тическому ана­ли­зу и ме­ха­ни­ке. Ав­тор ря­да учеб­ни­ков по этим дис­ци­п­ли­нам, ока­зав­ших боль­шое влия­ние на русскую учеб­ную литературу XIX века. Дал пер­вый ана­ли­тический вы­вод основных урав­не­ний для пло­ских кри­вых в по­ляр­ных ко­ор­ди­на­тах. За­ни­мал­ся во­про­са­ми ме­то­ди­ки и ме­то­до­ло­гии ма­те­ма­ти­ки.

Сочинения:

Ос­но­ва­ния транс­цен­дент­ной гео­мет­рии кри­вых по­верх­но­стей. СПб., 1806;

Ос­но­ва­ния гео­мет­рии. 2-е изд. СПб., 1811;

Ос­но­ва­ния диф­фе­рен­ци­аль­но­го ис­чис­ле­ния. СПб., 1811;

Ос­но­ва­ния ме­ха­ни­ки. СПб., 1815. Ч. 1.