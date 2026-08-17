ГУРЬЕВ СЕМЁН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
ГУРЬЕВ СЕМЁН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ - российский математик и механик, академик Петербургской АН.
Учился в Артиллерийском училище и Инженерном корпусе (1778-1784 годы), изучал гидравлику в Англии (1792), профессор Училища корабельной архитектуры (с 1798 года) и ряда высших учебных заведений Санкт-Петербурга.
Основные труды по аналитической и дифференциальной геометрии, математическому анализу и механике. Автор ряда учебников по этим дисциплинам, оказавших большое влияние на русскую учебную литературу XIX века. Дал первый аналитический вывод основных уравнений для плоских кривых в полярных координатах. Занимался вопросами методики и методологии математики.
Сочинения:
Основания трансцендентной геометрии кривых поверхностей. СПб., 1806;
Основания геометрии. 2-е изд. СПб., 1811;
Основания дифференциального исчисления. СПб., 1811;
Основания механики. СПб., 1815. Ч. 1.