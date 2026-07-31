Гурьев, Дмитрий Александрович

Гу`рьев, Дмитрий Александрович (1751, по др. данным, 1757 — 30.09[12.10].1825, Санкт-Петербург) — российский государ­ственный деятель, граф (1819). Из дворян. Получил домашнее образование . Начал службу в 1772 рядовым лейб-гвардии Измайловского полка. Камер-юнкер (1786), действительный камергер (1795), гофмей­стер двора великого князя Александра Павловича (будущий император Александр I) (1795), сенатор (1799), управляющий Кабинетом Его Императорского Величества Александра I (1801—1825), заместитель министра финансов (1802), действительный тайный советник (1804), министр уделов (1806—1825). При поддержке М. М. Сперанского в 1810 одновременно назначен министром финансов и членом Государственного совета. Как министр финансов Г. для пополнения государственного бюджета в 1810 увеличил процентный сбор с купеческих капиталов, ввел налоги с торгующих крестьян и иностранных ремесленников, распространил подушную подать на инородцев, повысил цены на соль, увеличил гербовый, вексельный, паспортный, питейный и другие сборы, в 1812 провел дополнительную эмиссию ассигнаций. По его инициативе учреждены Государственный коммерческий банк (1817) и Экспедиция заготовления государственных бумаг (1818), приняты Соляной устав и новые таможенные тарифы (1816, 1818, 1822). С помощью внутренних и внешних займов Г. пытался изъять из обращения часть ассигнаций, намеревался переориентировать Государственный заемный банк на финансирование промышленников. В 1823 уволен с поста министра финансов. В 1824 по указу императора работал над проектом реформы крестьянского землепользования, оставшегося нереализованным.