ГУРДЖАРА-ПРАТИХАРЫ

ГУРДЖАРА-ПРАТИХАРЫ - раджпутский клан, правивший в созданном им в начале VIII века государстве, охватывавшем территории Раджпутаны, Малвы, Гуджарата и часть долины Ганга.

Гурджара-Пратихары объ­яв­ля­ли се­бя по­том­ка­ми ле­ген­дар­ной Сол­неч­ной ди­на­стии (Сурь­я­вам­ша). В 816 году пе­ре­не­сли сто­ли­цу в Ка­на­удж (на реке Ганг), счи­тав­ший­ся цен­тром всей Северной Ин­дии. Бо­ро­лись с Па­ла­ми (Бен­га­лия) и Раш­тра­ку­та­ми (Де­кан) за пре­об­ла­да­ние в Сесерной Ин­дии. Рас­цвет го­су­дар­ст­ва Гурджара-Пратихаров при­шёл­ся на пе­ри­од прав­ле­ния Бход­жи I (около 836-886 годов).

По­зи­ции Гурджара-Пратихаров бы­ли по­дор­ва­ны в ре­зуль­та­те от­ка­за от по­ви­но­ве­ния им ря­да радж­пут­ских вас­саль­ных ро­дов. В 1018 году Гурджара-Пратихары по­тер­пе­ли по­ра­же­ние от войск Мах­му­да Газ­не­ви, за­хва­тив­ших и раз­гра­бив­ших Ка­на­удж, по­сле че­го ди­на­стия Гурджара-Пратихаров пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние.

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