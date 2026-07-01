ГУРДЖАРА-ПРАТИХАРЫ
ГУРДЖАРА-ПРАТИХАРЫ - раджпутский клан, правивший в созданном им в начале VIII века государстве, охватывавшем территории Раджпутаны, Малвы, Гуджарата и часть долины Ганга.
Гурджара-Пратихары объявляли себя потомками легендарной Солнечной династии (Сурьявамша). В 816 году перенесли столицу в Канаудж (на реке Ганг), считавшийся центром всей Северной Индии. Боролись с Палами (Бенгалия) и Раштракутами (Декан) за преобладание в Сесерной Индии. Расцвет государства Гурджара-Пратихаров пришёлся на период правления Бходжи I (около 836-886 годов).
Позиции Гурджара-Пратихаров были подорваны в результате отказа от повиновения им ряда раджпутских вассальных родов. В 1018 году Гурджара-Пратихары потерпели поражение от войск Махмуда Газневи, захвативших и разграбивших Канаудж, после чего династия Гурджара-Пратихаров прекратила своё существование.