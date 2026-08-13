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ГУРБАНИ
ГУРБАНИ - азербайджанский поэт-ашуг 1-й половины XVI века.
Родился в селе Дири, жил в Гяндже, Занджане. Был приближен ко двору иранского шаха Исмаила I.
Любовная лирика Гурбани (в том числе стихотворения «Фиалка», «Не будет», «Красавица», «Сглазят коварные очи тебя») оказала значительное влияние на развитие ашугской поэзии. Образцы лирики Гурбани и биографические сведения о нём содержатся в анонимном лиро-эпическом дастане «Гурбани» (XVI - начало XVII веков).
Сочинения:
Антология азербайджанской поэзии. М., 1960. Т. 1. С. 170-174.
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