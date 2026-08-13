ГУРБАНИ

ГУРБАНИ - азербайджанский поэт -ашуг 1-й половины XVI века.

Ро­дил­ся в селе Ди­ри, жил в Гянд­же, Занд­жа­не. Был при­бли­жен ко дво­ру иранского ша­ха Ис­маи­ла I.

Лю­бов­ная ли­ри­ка Гурбани (в том числе сти­хо­тво­ре­ния «Фи­ал­ка», «Не бу­дет», «Кра­са­ви­ца», «Сгла­зят ко­вар­ные очи те­бя») ока­за­ла зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие ашуг­ской по­эзии. Об­раз­цы ли­ри­ки Гурбани и био­гра­фические све­де­ния о нём содер­жат­ся в ано­ним­ном ли­ро-эпическом дас­та­не «Гур­ба­ни» (XVI - начало XVII веков).

Сочинения:

Ан­то­ло­гия азер­бай­джан­ской по­эзии. М., 1960. Т. 1. С. 170-174.