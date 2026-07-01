ГУРБАН ЙОЗЕФ МИЛОСЛАВ
ГУРБАН ЙОЗЕФ МИЛОСЛАВ - словацкий общественный деятель, писатель, публицист.
В 1830-1840 годах изучал теологию в Евангелическом лицее в Пресбурге (ныне Братислава). В 1841 году в Пеште опубликовал путевые заметки «Cesta Slowáka k bratrům slawenským na Morawě a w čechách». В 1842-1877 годах (с перерывами) издавал альманах «Nitra». В 1844 году вместе с Л. Штуром и М. Годжой создал культурно-просветительное общество «Татрин» («Tatrı́n»), выступавшее против мадьяризации Словакии, за утверждение словацкого литературного языка. В 1846 году основал общественно- литературный журнал «Slovensky Pohlady». Один из руководителей словацкого восстания 1848 года. Подвергался преследованиям властей. С 1869 года редактировал газету «Cirkevni listy», автор «Меморандума словацкого народа» («Memoranda slovenského národa»), основатель Матицы словацкой.
Перу Гурбана принадлежат басни, новеллы («Olejkár», 1846), критические статьи, исследования по истории литературы («Slovensko a jeho život literárny», 1847), первая биография Штура.