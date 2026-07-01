ГУРБАН ЙОЗЕФ МИЛОСЛАВ

ГУРБАН ЙОЗЕФ МИЛОСЛАВ - словацкий общественный деятель, писатель, публицист .

В 1830-1840 годах изу­чал тео­ло­гию в Еван­ге­лическом ли­цее в Прес­бур­ге (ны­не Бра­тисла­ва). В 1841 году в Пеш­те опуб­ли­ко­вал путе­вые за­мет­ки «Cesta Slowáka k bratrům slawenským na Morawě a w če­chách». В 1842-1877 годах (с пе­ре­ры­ва­ми) из­давал альманах «Nitra». В 1844 году вме­сте с Л. Шту­ром и М. Год­жой соз­дал куль­тур­но-про­све­ти­тель­ное общество «Тат­рин» («Tatrı́n»), вы­сту­пав­шее про­тив мадь­я­ри­за­ции Сло­ва­кии, за ут­вер­жде­ние сло­вацкого литературного язы­ка. В 1846 году ос­но­вал об­щественно- литературный журнал «Slovensky Pohlady». Один из ру­ко­во­ди­те­лей сло­вацкого вос­ста­ния 1848 года. Под­вер­гал­ся пре­сле­до­ва­ни­ям вла­стей. С 1869 года ре­дак­ти­ро­вал газету «Cirkevni li­s­ty», ав­тор «Ме­мо­ран­ду­ма сло­вац­ко­го на­ро­да» («Memoranda slovenského náro­da»), ос­но­ва­тель Ма­ти­цы сло­вац­кой.

Пе­ру Гурбана при­над­ле­жат бас­ни, но­вел­лы («Olejkár», 1846), кри­тические ста­тьи, ис­сле­до­ва­ния по ис­то­рии литературы («Slo­ven­sko a jeho život literárny», 1847), пер­вая био­гра­фия Шту­ра.