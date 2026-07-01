ГУРАН
ГУРАН - многослойный археологический памятник в долине Хилайлан.
Один из опорных для изучения культуры Северного Лурестана (Юго-Западный Иран). Открыт датской экспедицией в 1962 году, раскопки в 1963 году; телль площадью 1 га, высотой 8 м, выделен 21 горизонт (V-А) на вершине и до 8 - на склоне.
П. Мортенсеном изучено 19 слоёв раннего неолита (6,5-5,5 тысяч лет до н. э.). В горизонтах Q-V (докерамический неолит) остатки деревянных прямоугольных хижин, рядом - небольшие очаги, орудия из кремня (95%) и обсидиана (преобладает пластинчатая техника, геометрические микролиты редки), орудий земледелия нет, много костей козы с признаками доместикации.
Около 6200 лет до н. э. появились составные серпы, песты, ступки, зернотёрки, дома из овального сырцового кирпича, другие признаки оседлого земледелия. В горизонтах G-D стены и полы жилищ покрыты белым или красным алебастром, есть наборные полы (в красную глиняную обмазку вставлены кусочки белого полевого шпата). Внутри домов имелись небольшие глиняные «скамьи» и «столы»; под полом некоторых домов - скорченные захоронения (среди инвентаря - микролиты и бусы), есть перезахоронение костей 4 человек в яме. В горизонтах S-O преобладает плохо обожжённая грубая керамика без орнамента, появляется светлоангобированная, иногда расписная посуда, изредка с лощёной поверхностью. В горизонтах O-L обнаружена расписная керамика типа Джармо и Тепе-Сараб. Сосуды горизонтов J-D украшены геометрическими расписными «негативными» орнаментами, появляется краснолощёная посуда. Есть сосуды из мрамора, бусы и подвески, фигурки женщин и животных из глины, кости и раковин. Этот наиболее выразительный комплекс Гуран относят к загросской культурной общности, или культуре Джармо.
На южном склоне Г.Х. Трейн исследовал 8 строительных горизонтов поселения позднего бронзового века с каменными домами из нескольких помещений, стены и полы которых покрыты глиняной обмазкой. У подножия и на вершине (горизонт B-C) раскопаны 18 слабо скорченных погребений в каменных цистах или ямах, перекрытых каменными плитами, с кинжалами, наконечниками стрел, браслетами и булавками из бронзы и серебра, бусами из сердолика и раковин, керамическими и бронзовыми сосудами (2-я четверть 2-го тысячелетия до н. э.); вытянутое погребение в глубокой яме с железным мечом, стрелами и др. конца 2-го тысячелетия до н. э. Горизонт А содержит средневековые материалы.