ГУРАН

ГУРАН - многослойный археологический памятник в долине Хилайлан.

Один из опор­ных для изу­че­ния куль­ту­ры Северного Лу­ре­ста­на (Юго-Западный Иран). От­крыт датской экс­пе­ди­ци­ей в 1962 году, рас­коп­ки в 1963 году; телль площадью 1 га, высотой 8 м, вы­де­лен 21 го­ри­зонт (V-А) на вер­ши­не и до 8 - на скло­не.

П. Мор­тен­се­ном изу­че­но 19 сло­ёв ран­не­го не­оли­та (6,5-5,5 тысяч лет до н. э.). В го­ри­зон­тах Q-V (до­ке­ра­ми­че­ский нео­лит) ос­тат­ки де­ревянных пря­мо­уголь­ных хи­жин, ря­дом - не­боль­шие оча­ги, ору­дия из крем­ня (95%) и об­си­диа­на (пре­об­ла­да­ет пла­стин­ча­тая тех­ни­ка, гео­мет­рические мик­ро­ли­ты ред­ки), ору­дий зем­ле­де­лия нет, мно­го кос­тей козы с при­зна­ка­ми до­ме­сти­ка­ции.

Около 6200 лет до н. э. поя­ви­лись со­став­ные сер­пы, пес­ты, ступ­ки, зер­но­тёр­ки, до­ма из оваль­но­го сыр­цо­во­го кир­пи­ча, другие при­зна­ки осед­ло­го зем­ле­де­лия. В го­ри­зон­тах G-D сте­ны и по­лы жи­лищ по­кры­ты бе­лым или крас­ным але­ба­ст­ром, есть на­бор­ные по­лы (в крас­ную гли­ня­ную об­маз­ку встав­ле­ны ку­соч­ки бе­ло­го по­ле­во­го шпа­та). Внут­ри до­мов име­лись не­боль­шие гли­ня­ные «ска­мьи» и «сто­лы»; под по­лом не­ко­то­рых до­мов - скор­чен­ные за­хо­ро­не­ния (сре­ди ин­вен­та­ря - мик­ро­ли­ты и бу­сы), есть пе­ре­за­хо­ро­не­ние кос­тей 4 че­ло­век в яме. В гори­зон­тах S-O пре­об­ла­да­ет пло­хо обож­жён­ная гру­бая ке­ра­ми­ка без ор­на­мен­та, по­яв­ля­ет­ся свет­ло­ан­го­би­ро­ван­ная, ино­гда рас­пис­ная по­су­да, из­ред­ка с ло­щё­ной по­верх­но­стью. В го­ри­зон­тах O-L об­на­ру­же­на рас­пис­ная ке­ра­ми­ка ти­па Джар­мо и Те­пе-Са­раб. Со­су­ды го­ри­зон­тов J-D ук­ра­ше­ны гео­мет­рическими рас­пис­ны­ми «не­га­тив­ны­ми» ор­на­мен­та­ми, по­яв­ля­ет­ся крас­но­ло­щё­ная по­су­да. Есть со­су­ды из мра­мо­ра, бу­сы и под­вес­ки, фи­гур­ки жен­щин и жи­вот­ных из гли­ны, кос­ти и ра­ко­вин. Этот наи­бо­лее вы­ра­зи­тель­ный ком­плекс Гуран от­но­сят к за­гросс­кой куль­тур­ной общ­но­сти, или куль­ту­ре Джар­мо.

На южном скло­не Г.Х. Трейн ис­сле­до­вал 8 стро­ительных го­ри­зон­тов по­се­ле­ния позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка с ка­мен­ны­ми до­ма­ми из не­сколь­ких по­ме­ще­ний, сте­ны и по­лы ко­то­рых по­кры­ты гли­ня­ной об­маз­кой. У под­но­жия и на вер­ши­не (го­ри­зонт B-C) рас­ко­па­ны 18 сла­бо скор­чен­ных по­гре­бе­ний в ка­мен­ных цис­тах или ямах, пе­ре­кры­тых ка­мен­ны­ми пли­та­ми, с кин­жа­ла­ми, на­ко­неч­ни­ка­ми стрел, брас­ле­та­ми и бу­лав­ка­ми из брон­зы и се­реб­ра, бу­са­ми из сер­до­ли­ка и ра­ко­вин, ке­ра­мическими и брон­зо­вы­ми со­су­да­ми (2-я четверть 2-го тысячелетия до н. э.); вы­тя­ну­тое по­гре­бе­ние в глу­бо­кой яме с же­лез­ным ме­чом, стре­ла­ми и др. кон­ца 2-го тысячелетия до н. э. Го­ри­зонт А со­дер­жит средневековые ма­те­риа­лы.

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