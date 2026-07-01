ГУРАМИШВИЛИ ДАВИД

ГУРАМИШВИЛИ ДАВИД - грузинский поэт .

Про­ис­хо­дил из древ­не­го кня­же­ско­го ро­да. По­лу­чил хо­ро­шее свет­ское и ре­лигиозное об­ра­зо­ва­ние. В мо­ло­до­сти был по­хи­щен лез­ги­на­ми . Бе­жал из пле­на, до­б­рал­ся че­рез ка­зац­кие ста­ни­цы до Ас­т­ра­ха­ни, где при­сое­ди­нил­ся к сви­те ца­ря Вах­тан­га VI. В 1738 году при­нял российское под­дан­ст­во, по­сту­пил ря­до­вым на служ­бу в Грузинский гу­сар­ский полк. Уча­ст­ник во­енных экс­пе­ди­ций в Ев­ро­пе, в 1758 году по­пал в прусский плен, из ко­то­ро­го был вы­ку­п­лен че­рез год. В 1760 году в чи­не по­ру­чи­ка по­дал в от­став­ку и по­се­лил­ся в Мир­го­ро­де.

Литературное на­сле­дие Гурамишвили со­став­ля­ет сбор­ник по­эм и ли­рических сти­хо­тво­ре­ний «Да­ви­тиа­ни» (1787, русский перевод 1954), свя­зан­ный с тра­ди­ция­ми грузинского и украинского фольк­ло­ра, в ко­то­ром Свя­щен­ная ис­то­рия от Со­тво­ре­ния ми­ра до Вос­кре­се­ния Хри­ста пе­ре­да­на сквозь приз­му лич­но­го ду­хов­но­го и жиз­нен­но­го опы­та по­эта. В сбор­ник во­шли по­эмы: «Бед­ст­вия Гру­зии», где на фо­не дра­ма­тических со­бы­тий в Гру­зии XVIII века Гурамишвили из­ла­га­ет лич­ную тра­ге­дию; «Пас­тух Кац­вия», в ко­то­рой Гурамишвили бы­то­пи­су­ет идил­лический об­раз жиз­ни кре­сть­ян и пас­ту­хов на фо­не ве­ли­ко­леп­но очер­чен­ных украинских пей­за­жей, а так­же сти­хо­тво­ре­ния ре­лигизно-мис­тического и лю­бов­но­го со­дер­жа­ния, соз­дан­ные на ос­но­ве ме­ло­ди­ки и рит­ми­ки народной пес­ни. Твор­че­ст­во Гурамишвили ока­за­ло зна­чительное влия­ние на раз­ви­тие но­во­гру­зин­ско­го литературного язы­ка.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Сти­хо­тво­ре­ния и по­эмы / Перевод, вступительная статья и примечания Г. Ле­о­нид­зе. Л., 1956.