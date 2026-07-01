ГУРАМИШВИЛИ ДАВИД
ГУРАМИШВИЛИ ДАВИД - грузинский поэт.
Происходил из древнего княжеского рода. Получил хорошее светское и религиозное образование. В молодости был похищен лезгинами. Бежал из плена, добрался через казацкие станицы до Астрахани, где присоединился к свите царя Вахтанга VI. В 1738 году принял российское подданство, поступил рядовым на службу в Грузинский гусарский полк. Участник военных экспедиций в Европе, в 1758 году попал в прусский плен, из которого был выкуплен через год. В 1760 году в чине поручика подал в отставку и поселился в Миргороде.
Литературное наследие Гурамишвили составляет сборник поэм и лирических стихотворений «Давитиани» (1787, русский перевод 1954), связанный с традициями грузинского и украинского фольклора, в котором Священная история от Сотворения мира до Воскресения Христа передана сквозь призму личного духовного и жизненного опыта поэта. В сборник вошли поэмы: «Бедствия Грузии», где на фоне драматических событий в Грузии XVIII века Гурамишвили излагает личную трагедию; «Пастух Кацвия», в которой Гурамишвили бытописует идиллический образ жизни крестьян и пастухов на фоне великолепно очерченных украинских пейзажей, а также стихотворения религизно-мистического и любовного содержания, созданные на основе мелодики и ритмики народной песни. Творчество Гурамишвили оказало значительное влияние на развитие новогрузинского литературного языка.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Стихотворения и поэмы / Перевод, вступительная статья и примечания Г. Леонидзе. Л., 1956.