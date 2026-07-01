ГУРАЛЫ
ГУРАЛЫ - этнокультурные группы поляков.
(Подгаляне, оравцы, спишаки, бабьегорцы, бескидцы, пенинцы, сондетцы, загорцы, вислянцы, яблоньковцы). Живут в горных областях на юге Польши (Малопольское, Силезское, Опольское воеводства), на северо-западе Словакии (в основном округа Чадца, Тврдошин и Наместово, Липтовски-Микулаш Жилинского края, Стара-Любовня и Кежмарок Прешовского края) и северо-востоке Чехии (округа Фридек-Мистек, Опава и Брунталь Моравско-Силезского края). Численность, по различным оценкам, от 0,5 до 2,5 миллиона человек. В Силезском и Опольском воеводствах и Чехии говорят на верхнесилезском диалекте польского языка, в Малопольском воеводстве и Словакии - на говорах малопольского диалекта. Распространены также литературный польскский, словацкий, чешский языки. Верующие в основном католики, есть протестанты.
Гуральские земли заселены в XII - начале XVIII веков выходцами из предгорных и равнинных районов южной Польши; существовали и пёстрые по этническому составу транскарпато-балканские миграционные потоки (говорить о наличии в них значительного романоязычного влашского компонента нет оснований). Большинство сёл было заложено на основе валашского права в XVI веке Гуралы не обладают единым самосознанием и не представляют географического и культурного единства.
Общие черты традиционной культуры обусловлены особенностями горной территории: преобладание отгонного скотоводства, лесодобычи и промыслов по переработке древесины; срубные небелёные, крытые гонтом, соломой или дранкой избы (хижа, хата) с галереей по фасаду; разнообразие молочных продуктов, в частности сыров, а также каш, блюд из картофеля, ячменной и овсяной муки. Одежда и обувь из сукна, меха и кожи (меховые и суконные безрукавки, суконные мужские штаны, кожаные постолы-керпцы, суконные сапоги и ботинки-папучи). Среди танцев преобладают круговой коло, мужской танец вприсядку (гайдук) с топориком, парный (т. н. гуральский), исполняемый в быстром темпе. Среди традиционных музыкальных инструментов важнейшие - смычковые (скрипка, бас) и волынка (гайды). Возрождаются вышедшие из употребления старинные разновидности смычковых - генсле, злобцоки и др. Распространены инструментальные ансамбли («гуральские капеллы»; наиболее типичный - 3 скрипки и бас), исполняющие в основном танцевальную музыку; характерна также игра «до слуху» (т. е. для слушания) - на свадьбах, во время календарных обрядов и др. В Польше существуют гуральские культурные общества, проводятся фестивали.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.