ГУРАЛЫ

ГУРАЛЫ - этнокультурные группы поляков .

(Под­га­ля­не, орав­цы, спи­ша­ки, ба­бье­гор­цы, бес­кид­цы, пе­нин­цы, сон­дет­цы, за­гор­цы, вис­лян­цы, яб­лонь­ков­цы). Жи­вут в гор­ных об­лас­тях на юге Поль­ши (Ма­ло­поль­ское, Си­лез­ское, Ополь­ское вое­вод­ст­ва), на се­ве­ро-за­па­де Сло­ва­кии (в основном ок­ру­га Чад­ца, Тврдо­шин и На­мес­то­во, Лип­тов­ски-Ми­ку­лаш Жи­лин­ско­го края, Ста­ра-Лю­бов­ня и Кеж­ма­рок Пре­шов­ско­го края) и се­ве­ро-вос­то­ке Че­хии (ок­ру­га Фри­дек-Мис­тек, Опа­ва и Брун­таль Мо­рав­ско-Си­лез­ско­го края). Чис­лен­ность, по различным оцен­кам, от 0,5 до 2,5 миллиона человек. В Си­лез­ском и Ополь­ском вое­вод­ст­вах и Че­хии го­во­рят на верх­не­си­лез­ском диа­лек­те поль­ско­го языка, в Ма­ло­поль­ском вое­вод­ст­ве и Сло­ва­кии - на го­во­рах ма­ло­поль­ско­го диа­лекта. Рас­про­стра­не­ны так­же ли­те­ра­тур­ный польскский, сло­вацкий, чешский язы­ки. Ве­рую­щие в основном ка­то­ли­ки , есть про­тес­тан­ты .

Гу­раль­ские зем­ли за­се­ле­ны в XII - начале XVIII веков вы­ход­ца­ми из пред­гор­ных и рав­нин­ных рай­онов южной Поль­ши; су­ще­ст­во­ва­ли и пё­ст­рые по эт­ническому со­ста­ву транс­кар­па­то-бал­кан­ские ми­гра­ци­он­ные по­то­ки (го­во­рить о на­ли­чии в них зна­чительного ро­ма­но­языч­но­го влаш­ско­го ком­по­нен­та нет ос­но­ва­ний). Боль­шин­ст­во сёл бы­ло за­ло­же­но на ос­но­ве ва­лаш­ского пра­ва в XVI веке Гуралы не об­ла­да­ют еди­ным са­мо­соз­на­ни­ем и не пред­став­ля­ют гео­гра­фического и куль­тур­но­го един­ст­ва.

Об­щие чер­ты тра­диционной куль­ту­ры обу­слов­ле­ны осо­бен­но­стя­ми гор­ной тер­ри­то­рии: пре­об­ла­да­ние от­гон­но­го ско­то­вод­ст­ва, ле­со­до­бы­чи и про­мы­слов по пе­ре­ра­бот­ке дре­ве­си­ны; сруб­ные не­бе­лё­ные, кры­тые гон­том, со­ло­мой или дран­кой из­бы (хи­жа, ха­та) с га­ле­ре­ей по фа­са­ду; раз­но­об­ра­зие мо­лоч­ных про­дук­тов, в ча­ст­но­сти сы­ров, а так­же каш, блюд из кар­то­фе­ля, яч­мен­ной и ов­ся­ной му­ки. Оде­ж­да и обувь из сук­на, ме­ха и ко­жи (ме­хо­вые и су­кон­ные без­ру­кав­ки, су­кон­ные муж­ские шта­ны, ко­жа­ные по­сто­лы-керп­цы, су­кон­ные са­по­ги и бо­тин­ки-па­пу­чи). Сре­ди тан­цев пре­об­ла­да­ют кру­го­вой ко­ло, муж­ской та­нец впри­сяд­ку (гай­дук) с то­по­ри­ком, пар­ный (т. н. гу­раль­ский), ис­пол­няе­мый в бы­ст­ром тем­пе. Сре­ди тра­диционных музыкальных ин­ст­ру­мен­тов важ­ней­шие - смыч­ко­вые (скрип­ка, бас) и во­лын­ка (гай­ды). Воз­ро­ж­да­ют­ся вы­шед­шие из упот­реб­ле­ния ста­рин­ные раз­но­вид­но­сти смыч­ко­вых - генс­ле, зло­бцо­ки и др. Рас­про­стра­не­ны ин­ст­ру­мен­таль­ные ан­самб­ли («гу­раль­ские ка­пел­лы»; наи­бо­лее ти­пич­ный - 3 скрип­ки и бас), ис­пол­няю­щие в основном тан­це­валь­ную му­зы­ку; ха­рак­тер­на так­же иг­ра «до слу­ху» (т. е. для слу­ша­ния) - на свадь­бах, во вре­мя ка­лен­дар­ных об­ря­дов и др. В Поль­ше су­ще­ст­ву­ют гу­раль­ские куль­тур­ные об­ще­ст­ва, про­во­дят­ся фес­ти­ва­ли.

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