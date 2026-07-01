Гуптов держава

Гу`птов держа`ва — крупное государственное образование в Южн. Азии в IV—VI вв. под управлением династии Гупта. Ядром формирования Г. д. была Магадха (в которой еще в IV—III до н. э. образовалось первое общеиндийское государство Маурья со столицей в Паталипутре). Об основателе династии Гупте достоверных сведений мало, но титул махараджа («великий царь»), который тот носил первым в династии, говорит о его статусе. Возвышение Г. д. связано с его внуком Чандрагуптой I (320 — около 335), завоевавшим локальные государ­ства от Матхуры до дельты Ганга и в Южн. Индии. Первым из Гуптов он назвал себя махараджадхираджой (санскр. «великий царь царей»), что свидетельствует о подчиненности ему местных правителей. Именно Чандрагупта I ввел в употребление новую историческую «эру Гупта» (guptakāla, 319/320), которая использовалась вплоть до позднего Средневековья. При его сыне Самудрагупте (около 335 — около 375) территория Г. д. была значительно расширена, о чем подробно сообщает знаменитая Аллахабадская надпись ( панегирик , составленный его придворным Харишеной). Судя по надписи, Самудрагупта претендовал на контроль над обширной территорией от современного Непала и Пенджаба до царства Паллава на юго-востоке Индии. Благодаря выгодному династическому браку его дочери и Рудрасены II (царя государства Вакатака), Гупты получили полуостров Катхьявар в Зап. Индии, давший выход к путям морской торговли со Средиземноморьем. Однако царства Центральной Индии Самудрагупта в состав Г. д. включить не смог. «Золотым веком» Г. д. считается правление его сына Чандрагупты II (ок. 375 — ок. 414), носившего почетный титул «Викрамадитья» («Солнце могущества»). При нем Г. д. включала территорию вплоть до южно-индийских тамильских царств Пандъя и Чола; в 390 он разбил Зап. Кшатрапы Уджайна на западе (Уджайн стал второй, наряду с Паталипутрой, столицей Г. д.); подчинил области Мальвы и Гуджарата; заключил союз с рядом влиятельных монархов Декана; осуществил поход на северо-запад вплоть до Бактрии. Территория Г. д. стала простираться от устья Инда до устья Ганга. Свидетельством ее экономической мощи стала также чеканка золотой монеты. Вероятно, именно на правление Чандрагупты пришлось время жизни выдающегося драматурга и поэта Калидасы, творчество которого формирует своеобразный ореол правления Гуптов. Кумарагупте I (ок. 414—455), сыну Чандрагупты II, уже пришлось отражать первые набеги гуннов-эфталитов. В правление Скандагупты (? — ок. 467), последнего царя династии единство Г. д. было утрачено: династия Гупта разделилась на две ветви, контролировавшие западные и восточные рубежи; в VI в. Г. д. распалась на несколько мелких царств. Правление Гуптов — период становления и развития классической древнеиндийской цивилизации: была утверждена варново-кастовая структура общества; произошел подъем индуизма — традиционной религии Индии поздней древности и Средних веков, основанной на авторитете Вед; был зафиксирован эпос, пережили расцвет науки, искусства и ремесла; «государ­ственным языком» официальных документов и литературы стал санскрит , вытеснивший пракриты. Однако хотя Г. д. была более централизована, чем предшествующие государства Индии, она оказалась сравнительно кратковременным и непрочным образованием: центральная власть надежно контролировала лишь северо-восток страны (Магадху и соседние территории), остальные же регионы подчинялись ей в значительной мере номинально.