Гунъян чжуань

Гунъя`н чжуа`нь («Комментарий Гунъяна) — один из трех (см. также Гулян чжуань) классических комментариев к китайской хронике Чуньцю («Весны и Осени») эпохи Чуньцю (770—451 до н. э.). Авторство Г. Ч. приписывается Гунъян Гао (V в. до н. э.), ученику Цзы Ся, внука Конфуция. В эпоху Хань Западная Г. Ч. сохранялся в каноноведческих школах направления «цзинь сюэ» (буквально «текстов новых письмен»); во II в. до н. э. был записан и унифицирован Гунъян Шоу и Хуму Шэном; использовался создателем ортодоксального конфуцианства Дун Чжуншу (190/179—120/104 до н. э.), отводившего Г. Ч. важное место в новой государственной идеологии. Г. Ч. содержит толкование «великих идей и сокровенных речений» (вэй янь да и) хроники, предположительно принадлежащих Конфуцию и направленных на оценку и критику (бяобянь) деяний политических деятелей, правителей крупнейших царств периода Чуньцю. Г. Ч. также вмещает учение о «трех временах» (сан ши) — узнаваемых из записанного (со чуаньвэнь), из услышанного (совэнь) и из увиденного своими глазами (соцзянь) — заложившее методические основы последующего имперского историописания.