ГУНО ШАРЛЬ

ГУНО ШАРЛЬ (Шарль Фран­суа) - французский композитор, музыкальный писатель .

Член Института Фран­ции (1866). Один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей французской опе­ры XIX век. Отец Гуно был ху­дож­ни­ком, мать пре­по­да­ва­ла му­зы­ку. В дет­ст­ве Гуно был со­лис­том цер­ков­но­го хо­ра, ра­но на­чал со­чи­нять, тео­рии обу­чал­ся у А. Рей­хи. С 1836 года учил­ся в Па­риж­ской консерватории у Ф. Га­ле­ви (по­ли­фо­ния), Ж.Ф. Ле­сю­эра, Ф. Па­эра (ком­по­зи­ция). Рим­ская премия (1839) за кан­та­ту «Фер­нан». В 1840-1843 годах в ка­че­ст­ве сти­пен­диа­та жил в Ри­ме, а так­же в Ве­не (здесь в 1842 году в церкви Святого Кар­ла Бор­ро­мея бы­ла ис­пол­нена его мес­са). Пло­до­твор­ное влия­ние на твор­че­ст­во ком­по­зи­то­ра ока­за­ла му­зы­ка В.А. Мо­цар­та (осо­бен­но «Дон Жу­ан»), Ф. Шу­бер­та, Ф. Мен­дель­со­на (Гуно был дру­жен с его се­ст­рой, пиа­ни­ст­кой Ф. Хен­зель), Р. Шу­ма­на. В 1843-1848 годах цер­ков­ный ор­га­нист и ре­гент в церкви Иностранных мис­сий в Па­ри­же, пи­сал цер­ков­ную му­зы­ку. В 1852-1860 годах ди­рек­тор «Ор­фе­о­на», объ­е­ди­няв­ше­го лю­би­тель­ские хо­ро­вые об­ще­ст­ва па­риж­ских пред­мес­тий, ру­ко­во­дил пев­че­ски­ми клас­са­ми в па­риж­ских шко­лах. В 1851 году в Па­риж­ской опе­ре бы­ла по­став­ле­на его опе­ра «Сап­фо» (с П. Ви­ар­до-Гар­сия в главной ро­ли), в 1854 году - опе­ра «Ок­ро­вав­лен­ная мо­на­хи­ня» (либретто Э. Скри­ба и К. Де­ла­ви­ня по ро­ма­ну « Мо­нах » М.Г. Льюи­са, «Те­атр ли­рик», Па­риж). В 1856 году ра­бо­тал над опе­рой «Иван Гроз­ный» (на­пи­сан­ные фраг­мен­ты впо­след­ст­вии ис­поль­зо­ва­ны в других со­чи­не­ни­ях Гуно; за­кон­че­на М. д’Олло­ном), в 1857 году - над ко­мической опе­рой «Ле­карь по­не­во­ле» (либретто Ж. Бар­бье и М. Кар­ре по ко­ме­дии Моль­е­ра, 1858, «Те­атр ли­рик»), в том же го­ду при­сту­пил к соз­да­нию опе­ры «Фа­уст» (либр. Бар­бье и Кар­ре по 1-й час­ти од­но­им. тра­ге­дии И.В. Гё­те; 1859, там же; 2-я редакция, 1860, Страс­бург; 3-я редакция, 1869, Па­риж­ская опе­ра). В 1870 году из-за на­чав­шей­ся фран­ко-прусской вой­ны пе­ре­ехал в Анг­лию (Ли­вер­пуль, за­тем Лон­дон), где в 1871 году ос­но­вал общество «Хор Гу­но» (ны­не Ко­ро­лев­ское хо­ро­вое общество). Вер­нув­шись в 1874 году в Па­риж, про­дол­жал со­чи­нять, вы­сту­пал как музыкальный кри­тик (под­дер­жи­вал про­из­ве­де­ния К. Сен-Сан­са).

Гуно - ос­но­во­по­лож­ник жан­ра ли­ри­че­ской опе­ры. Его луч­шая опе­ра «Фа­уст» в пер­во­на­чаль­ной ре­дак­ции шла с разговорными диа­ло­га­ми, в 1860 году Гуно за­ме­нил их ре­чи­та­ти­ва­ми, в 1869 году до­ба­вил так­же ба­лет­ные сце­ны. Ин­то­на­ци­он­ная ос­но­ва опе­ры - ме­ло­дический строй современного бы­то­во­го ро­ман­са. Литературный ис­точ­ник ко­рен­ным об­ра­зом пе­ре­ос­мыс­лен: в нём ак­цен­ти­ро­ва­на лю­бов­ная дра­ма, раз­вёр­ты­ваю­щая­ся на ши­ро­ком бы­то­вом фо­не (центральным пер­со­на­жем ста­ла Мар­га­ри­та). Те же ху­дожественные прин­ци­пы пре­тво­ре­ны в ли­рических опе­рах «Ми­рей» (1863; либретто М. Кар­ре по мо­ти­вам по­эмы Ф. Ми­ст­ра­ля, 1864, «Те­атр ли­рик») и «Ро­мео и Джуль­ет­та» (1865; либретто Кар­ре и Ж. Бар­бье по тра­ге­дии У. Шек­спи­ра, 1867, там же; 2-я редакция, 1888, Па­риж­ская опе­ра). Зна­чи­те­лен вклад Гуно во французский ро­манс (свыше 200 ро­ман­сов и пе­сен).

Сре­ди других со­чи­не­ний: опе­ры «Фи­ле­мон и Бав­ки­да» (1859, по Ови­дию), «По­ли­евкт» (1878, по тра­ге­дии П. Кор­не­ля); ора­то­рии (в том числе «Ис­куп­ле­ние», 1882; «Смерть и жизнь», 1885), кан­та­ты, мес­сы (в том числе Мес­са па­мя­ти Жан­ны д’Арк, 1887), 2 ре­к­вие­ма, ду­хов­ные хо­ры а ка­пел­ла и в сопрано ор­га­на, 2 сим­фо­нии (1854, 1855), ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ные ан­самб­ли, фортепианные пье­сы; му­зы­ка к спек­так­лям дра­ма­тического те­ат­ра. Ав­тор книги «"Дон Жу­ан" Мо­цар­та» (1890; фраг­мен­ты на русском языке - «Му­зы­каль­ная эс­те­ти­ка Фран­ции XIX века», 1974). На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1888).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

За­пис­ки ар­ти­ста. СПб., 1904;

Вос­по­ми­на­ния ар­ти­ста. М., 1962.