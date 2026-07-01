ГУНО ШАРЛЬ
ГУНО ШАРЛЬ (Шарль Франсуа) - французский композитор, музыкальный писатель.
Член Института Франции (1866). Один из крупнейших представителей французской оперы XIX век. Отец Гуно был художником, мать преподавала музыку. В детстве Гуно был солистом церковного хора, рано начал сочинять, теории обучался у А. Рейхи. С 1836 года учился в Парижской консерватории у Ф. Галеви (полифония), Ж.Ф. Лесюэра, Ф. Паэра (композиция). Римская премия (1839) за кантату «Фернан». В 1840-1843 годах в качестве стипендиата жил в Риме, а также в Вене (здесь в 1842 году в церкви Святого Карла Борромея была исполнена его месса). Плодотворное влияние на творчество композитора оказала музыка В.А. Моцарта (особенно «Дон Жуан»), Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона (Гуно был дружен с его сестрой, пианисткой Ф. Хензель), Р. Шумана. В 1843-1848 годах церковный органист и регент в церкви Иностранных миссий в Париже, писал церковную музыку. В 1852-1860 годах директор «Орфеона», объединявшего любительские хоровые общества парижских предместий, руководил певческими классами в парижских школах. В 1851 году в Парижской опере была поставлена его опера «Сапфо» (с П. Виардо-Гарсия в главной роли), в 1854 году - опера «Окровавленная монахиня» (либретто Э. Скриба и К. Делавиня по роману «Монах» М.Г. Льюиса, «Театр лирик», Париж). В 1856 году работал над оперой «Иван Грозный» (написанные фрагменты впоследствии использованы в других сочинениях Гуно; закончена М. д’Оллоном), в 1857 году - над комической оперой «Лекарь поневоле» (либретто Ж. Барбье и М. Карре по комедии Мольера, 1858, «Театр лирик»), в том же году приступил к созданию оперы «Фауст» (либр. Барбье и Карре по 1-й части одноим. трагедии И.В. Гёте; 1859, там же; 2-я редакция, 1860, Страсбург; 3-я редакция, 1869, Парижская опера). В 1870 году из-за начавшейся франко-прусской войны переехал в Англию (Ливерпуль, затем Лондон), где в 1871 году основал общество «Хор Гуно» (ныне Королевское хоровое общество). Вернувшись в 1874 году в Париж, продолжал сочинять, выступал как музыкальный критик (поддерживал произведения К. Сен-Санса).
Гуно - основоположник жанра лирической оперы. Его лучшая опера «Фауст» в первоначальной редакции шла с разговорными диалогами, в 1860 году Гуно заменил их речитативами, в 1869 году добавил также балетные сцены. Интонационная основа оперы - мелодический строй современного бытового романса. Литературный источник коренным образом переосмыслен: в нём акцентирована любовная драма, развёртывающаяся на широком бытовом фоне (центральным персонажем стала Маргарита). Те же художественные принципы претворены в лирических операх «Мирей» (1863; либретто М. Карре по мотивам поэмы Ф. Мистраля, 1864, «Театр лирик») и «Ромео и Джульетта» (1865; либретто Карре и Ж. Барбье по трагедии У. Шекспира, 1867, там же; 2-я редакция, 1888, Парижская опера). Значителен вклад Гуно во французский романс (свыше 200 романсов и песен).
Среди других сочинений: оперы «Филемон и Бавкида» (1859, по Овидию), «Полиевкт» (1878, по трагедии П. Корнеля); оратории (в том числе «Искупление», 1882; «Смерть и жизнь», 1885), кантаты, мессы (в том числе Месса памяти Жанны д’Арк, 1887), 2 реквиема, духовные хоры а капелла и в сопрано органа, 2 симфонии (1854, 1855), камерно-инструментальные ансамбли, фортепианные пьесы; музыка к спектаклям драматического театра. Автор книги «"Дон Жуан" Моцарта» (1890; фрагменты на русском языке - «Музыкальная эстетика Франции XIX века», 1974). Награждён орденом Почётного легиона (1888).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Записки артиста. СПб., 1904;
Воспоминания артиста. М., 1962.