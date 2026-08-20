ГУННЫ

ГУННЫ - древний народ , пришедший в Европу из Азии.

Впер­вые упо­мя­нут в ис­точ­ни­ках в свя­зи с раз­гро­мом ими ос­тро­гот­ско­го объ­е­ди­не­ния Эр­ма­на­ри­ха около 375 года. Пе­ред этим Гунны, про­дви­нув­шись с вос­то­ка, по­ко­ри­ли ала­нов, жив­ших на Северном Кав­ка­зе и До­ну. Ото­жде­ст­в­ле­ние Гуннов с ун­на­ми, упо­ми­нае­мы­ми ан­тич­ны­ми ав­то­ра­ми в свя­зи с ев­ропейскими со­бы­тия­ми пер­вых ве­ков н. э., расценивается как созвучие и не от­ра­зи­лось в источниках, современных Гуннов. Ги­по­те­за о свя­зи Гуннов с хун­ну раз­де­ля­ет­ся многими учё­ны­ми, но не име­ет бес­спор­ных до­каза­тельств. Не­со­мнен­ны лишь при­над­леж­ность Гуннов к мон­го­ло­ид­ной ра­се, их ко­че­вой об­раз жиз­ни и связь с об­лас­тя­ми Центральной Азии. Язык Гуннов не извес­тен, по ря­ду оце­нок, он от­но­сил­ся к древ­не­му пла­сту тюрк­ских язы­ков. Есть ги­по­те­зы о при­над­леж­но­сти Гуннов уг­рам, на­ро­ду, близ­ко­му пред­кам ке­тов, и др.

По­сле по­ко­ре­ния ала­нов и восточных групп го­тов Гунны под­чи­ни­ли ряд других на­ро­дов юга Восточной Ев­ро­пы и к концу IV века ста­ли здесь ве­ду­щей во­енной и по­ли­тической си­лой, сыг­рав важ­ней­шую роль на на­чаль­ном эта­пе Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов. Круп­ней­шее из объ­е­ди­не­ний Гуннов в 370-х годах воз­глав­лял Ба­лам­бер. Отдельные груп­пы Гуннов вхо­ди­ли, на­ря­ду c го­та­ми и ала­на­ми, в объ­е­ди­не­ние Ала­тея и Саф­ра­ка (Саф­рак­са). Гунны од­но­го из этих или других объ­е­ди­не­ний бы­ли раз­би­ты императором Фео­до­си­ем I в 379 году, при­вле­ка­лись им для борь­бы с узур­па­то­ра­ми в 388 и 394 годах. В 394/395-398 годах Гунны втор­га­лись на Бал­ка­ны, в За­кав­ка­зье и дос­ти­га­ли Си­рии. В начале V века в Ниж­нем По­ду­на­вье силь­ней­шим бы­ло объ­е­ди­нение Гуннов (им под­чи­ня­лись ски­ры и ряд других на­ро­дов По­ду­на­вья) во гла­ве с Уль­ди­ном (Уль­ди­сом). От­ря­ды Гуннов ис­поль­зо­ва­лись Сти­ли­хо­ном для борь­бы про­тив во­енного объ­еди­не­ния, воз­глав­ляв­ше­го­ся Ра­да­гай­сом, а так­же про­тив вест­го­тов. Около 405-408 годов у Гуннов в ка­че­ст­ве за­лож­ни­ка жил Аэций. В 408-409 годах Гунны втор­га­лись в Восточную Римскую им­пе­рию, но их на­па­де­ния бы­ли от­би­ты. На служ­бе у императора Го­но­рия со­сто­ял от­ряд гвар­дей­цев из Гуннов (пе­ре­би­ты в 409 году). Из­вест­но так­же о пра­ви­те­ле Гуннов До­на­те, около 412 года умер­щв­лён­ном при уча­стии рим­лян, и «пер­вом сре­ди во­ж­дей» Ха­ра­то­не. Около 415-420 годов или в 421 году Гунны со­вер­ши­ли по­ход в Иран.

В 420-х годах на­ча­лась кон­со­ли­да­ция Гуннов. Их еди­но­вла­ст­ным пра­ви­те­лем по­сле ги­бе­ли Уп­та­ра в по­хо­де про­тив бур­гун­дов (430) и других со­бы­тий стал Ру­га (Руа). В 434 году Ру­гу сме­ни­ли его пле­мян­ни­ки Ат­ти­ла и Бле­да (с 445 года, убив бра­та, Ат­ти­ла стал пра­вить один). В 427 или 433 году по до­го­во­ру с Западной Римской им­пе­ри­ей Гунны по­лу­чи­ли под кон­троль зем­ли в Пан­но­нии. В 435-438 годах от­ря­ды Гуннов вое­ва­ли под ко­ман­до­ва­ни­ем западно-римского пол­ко­вод­ца Ли­то­рия про­тив ба­гау­дов и вест­го­тов, но в 439 году бы­ли раз­би­ты. В 436 году Гунны Ат­ти­лы раз­гро­ми­ли бур­гун­дов (что на­шло от­ра­же­ние в ска­за­нии о Ни­бе­лун­гах ). Бы­ли по­дав­ле­ны по­пыт­ки ря­да на­ро­дов, по­ко­рён­ных Гуннами, про­явить са­мо­стоя­тель­ность, в ча­ст­но­сти по­пыт­ка ака­ци­ров, жив­ших к се­ве­ро-вос­то­ку от Чёр­но­го моря, на­ла­дить от­но­ше­ния с Кон­стан­ти­но­по­лем. В 435 году Гунны за­клю­чи­ли но­вый до­го­вор с Восточной Римской им­пе­ри­ей, по ко­то­ро­му им­пе­рия обя­за­лась уве­ли­чить им вы­пла­ты и вы­да­вать «бег­ле­цов» (тех, кто бе­жал из-под вла­сти Гуннов). В 443 году, по­сле раз­ру­шительных по­хо­дов Гуннов в 441-442 годах на Бал­ка­ны, ус­ло­вия до­го­во­ра бы­ли уже­сто­че­ны. В 446 году по до­го­во­ру с Аэци­ем Гунны по­лу­чили зем­ли на реке Са­ва, в 447 году во­зоб­но­ви­ли на­сту­п­ле­ние на Восточную Римскую им­пе­рию, за­кон­чив­шее­ся ми­ром 448 года, по ко­то­ро­му Гунны по­лу­чи­ли под кон­троль всё Ниж­нее По­ду­на­вье (ус­ло­вия ми­ра не под­твер­дил император Мар­ки­ан, взо­шед­ший на пре­стол в 450 году). Около 450 года Гунны вме­ши­ва­лись в усо­би­цы фран­ков.

К середине V века сло­жи­лась дер­жа­ва Гуннов, про­сти­рав­шая­ся от По­ду­на­вья до По­вол­жья и Северного Кав­ка­за и вклю­чав­шая, кро­ме Гуннов, ала­нов, ге­пи­дов, груп­пи­ров­ки, со­ста­вив­шие в даль­ней­шем ост­го­тов, и многие другие на­ро­ды. В раз­ной сте­пе­ни за­ви­си­мо­сти от неё на­хо­дил­ся и ряд на­ро­дов лес­ной зо­ны Ев­ро­пы (смотри, например, Яку­шо­ви­цы). Став­ка Ат­ти­лы (с де­ревянным двор­цом и усадь­ба­ми при­бли­жён­ных) рас­по­ла­га­лась в По­ти­сье. Про­бле­ма об­щественной ор­га­ни­за­ции Гуннов вы­зы­ва­ет спо­ры ме­ж­ду ис­то­ри­ка­ми. Ряд ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ют, что они жи­ли в ус­ло­ви­ях вое­ни­зи­ро­ванных кров­нород­ст­вен­ных от­но­ше­ний, по­зво­ляв­ших пле­мен­ной вер­хуш­ке па­ра­зи­ти­ро­вать за счёт гра­бе­жа по­ко­рён­ных на­ро­дов. В то же вре­мя не­ко­то­рые учё­ные по­ла­га­ют, что, ис­пы­тав влия­ние Ки­тая и Ира­на, Гунны име­ли дос­та­точ­но раз­ви­тые об­щественно-по­ли­тич.еские ин­сти­ту­ты. Со­от­вет­ст­вен­но по-раз­но­му оце­ни­ва­ет­ся и роль Гуннов. в раз­ви­тии на­ро­дов Ев­ро­пы.

Хо­тя Гунны ос­та­ва­лись ко­чев­ни­ка­ми, их «ба­зы» и «ба­зы» под­чи­нён­ных им объ­еди­не­ний, где про­жи­ва­ли ре­мес­лен­ни­ки и другие об­слу­жи­вав­шие их груп­пы на­се­ления, вы­яв­ле­ны на До­ну (За­мя­ти­но - Чер­то­виц­кое, Та­на­ис); та­ки­ми «ба­за­ми» бы­ли, ве­ро­ят­но, и не­ко­то­рые по­лу­за­бро­шен­ные ан­тич­ные го­ро­да на Ду­нае, Пан­ти­ка­пей в Кры­му и др. Ма­те­ри­альная куль­ту­ра соб­ст­вен­но Гуннов из­вест­на пло­хо. С ней свя­зы­ва­ют имею­щие ази­атские про­то­ти­пы ли­тые кот­лы с гри­бо­вид­ны­ми руч­ка­ми, диа­де­мы, не­ко­то­рые другие ук­ра­ше­ния, зо­ло­тые об­клад­ки лу­ков, де­ревянных скульп­тур и чаш, трёх­ло­па­ст­ные ром­би­че­ские че­реш­ко­вые стре­лы. Большая часть ар­хео­ло­гических на­хо­док, свя­зы­вае­мых с ко­чев­ни­ка­ми гунн­ско­го вре­ме­ни, име­ет ев­ропейские ис­то­ки.

В 450-х годах основной удар Гуннов был на­прав­лен про­тив Западной Римской им­пе­рии. Втор­же­ние в Гал­лию в 451 году за­кон­чи­лось бит­вой на Ка­та­ла­ун­ских по­лях, в ко­то­рой Гунны по­тер­пе­ли по­ра­же­ние. В 452 году они дви­нулись в Ита­лию, раз­гра­би­ли Ак­ви­лею, Ми­лан и другие го­ро­да, но по­вер­ну­ли на­зад. По­сле смер­ти Ат­ти­лы (453) на­чал­ся рас­пад гунн­ской дер­жа­вы, вос­ста­ли ге­пи­ды и другие под­чи­няв­шие­ся Гуннам на­ро­ды. В бит­ве на Не­дао Гунны и ос­тав­шие­ся вер­ны­ми им груп­пи­ров­ки бы­ли раз­гром­ле­ны. При этом ге­рои­че­ски по­гиб пре­ем­ник Ат­ти­лы - его стар­ший сын Эл­лак. Ос­тат­ки Гуннов уш­ли в сте­пи Ниж­не­го По­ду­на­вья и Северного При­чер­но­мо­рья. В 456 году их нападение отбили ост­го­ты. В 465-466 годах бы­ло от­ра­же­но на­па­де­ние Гуннов Хор­ми­да­ка на Бал­ка­ны, а по­пыт­ка сы­но­вей Ат­ти­лы Динт­ци­ка и Эр­на­ка в 466 году на­ла­дить от­но­ше­ния с им­пе­ри­ей ока­за­лась без­ре­зуль­тат­ной. По­хо­ды Гуннов 467-469 годов за­кон­чи­лись не­уда­ча­ми и смер­тью Динт­ци­ка. В 460-х годах в Восточную Ев­ро­пу вторг­лись но­вые груп­пы ко­чев­ни­ков из Азии, ко­то­рые ис­тре­би­ли или по­гло­ти­ли Гуннов (смотри Про­то­бол­га­ры).

В ви­зантийской ис­то­рио­гра­фии тер­мин «Гунны» ис­поль­зо­вал­ся для обо­зна­че­ния, по­ми­мо соб­ст­вен­но Гуннов, ряда других ко­че­вых на­ро­дов Ев­ро­пы, в том числе венг­ров. Об­раз без­жа­ло­ст­ных ди­ких Гуннов, раз­ру­ши­те­лей куль­тур­ных цен­но­стей, был рас­про­стра­нён в средневековой хри­сти­ан­ской литературе, вос­при­нят пи­са­те­ля­ми Нового времени, по­лу­чил от­ра­же­ние в изо­бра­зительном искусстве и ки­не­ма­то­гра­фии.

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