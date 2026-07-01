ГУНИБ

Высокогорный аул (село), административный центр Гунибского района Дагестана, в XIX в. последний опорный пункт Шамиля .

Современное село возникло в 1862 г. близ аула, разрушенного в 1859 г., где закончилась история имамата на Кавказе. С 1856 г. А. Барятинский развернул наступление на имамат. Накопившийся боевой опыт, переход русской армии на нарезное оружие способствовали существенному снижению потерь в войсках. Во время трехмесячной борьбы за резиденцию Шамиля аул Ведено российские потери составили 36 человек, а во время штурма всего 2. Шамиль говорил оставшимся соратникам: «Не пугайтесь русских. Когда я вышел из Ахульго, со мной было лишь семь человек, а теперь я вот каким сделался с помощью вас. Не думайте, что я вас оставлю без всякой помощи и уйду в горы, нет, я умру здесь, на земле нашей». Шамиль отступил в Гуниб. По дороге покинувшие имама горцы ограбили его обоз. Около 16000 русских солдат окружили Гуниб, 400 защитников которого, включая женщин, упорно сопротивлялись 9-25.8.1859 г. Штурм 24-25 августа был удачен, войска поднялись на гору и блокировали Шамиля и его сторонников в нескольких строениях в селе. С российской стороны погибло по официальным данным 22 человека, со стороны имамата более 300. Шамиль согласился на переговоры с русским командованием, ему обещали сохранить жизнь, возможность жить вместе со своей семьей и рассмотреть вопрос о разрешении отбыть в Мекку. 26 августа имам сдался, выйдя из крепости навстречу Барятинскому. Непримиримые мюриды были готовы убить имама и просили его обернуться, не желая стрелять в спину. Русские солдаты встретили его криками «Ура!» С Шамилем сдалось несколько десятков бойцов.

Автор статьи: Шубин А.В.