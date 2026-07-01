Гунхан

Гунха`н (в европейской традиции — кохонг, от кит. «хан» — торговое или ремесленное объединение, корпорация) — группа китайских купече­ских фирм Гуанчжоу, в 1720 получивших от императора Канси (Сюанье) монопольные права на ведение торговли с западными странами (за исключением России) и отвечавших за сбор таможенных пошлин. Контролировались государством, в первую очередь властями провинции Гуандун. Число этих купеческих фирм в разное время варьировалось, но они стали известны как «13 ханов» или «13 факторий» (Шисаньхан). В 1760, при императоре Цяньлуне, торговые контакты, которые европейцы стремились установить по всему юго-восточному побережью Китая, были ограничены портом Гуанчжоу, что привело к складыванию «кантон­ской системы торговли» и усилению внешней изоляции страны. Главным торговым партнером Г. являлась Английская Ост-Индская компания , но на р. Чжуцзян (Жемчужной) за пределами городской черты Гуанчжоу располагались также фактории французских, голландских, шведских, датских и других европейских купцов, а с конца XVIII в. — торговцев из США. В Европу вывозили в основном шелк, фарфор и чай (доля первых со временем падала, а последнего возрастала). В Китай ввозили хлопчатобумажную и шерстяную одежду, металлы (свинец, олово, медь, железо), а также опиум (объем его поставок постепенно увеличивался). Государство стремилось тщательно контролировать деятельность «13 ханов», в том числе то, как купеческие фирмы распоряжались получаемыми доходами. Это позволяло властям легально или полуофициально направлять получаемые от ханов средства на свои нужды (военные кампании, подавление восстаний, строительные и ирригационные работы, ликвидацию последствий стихийных бедствий и обеспечение личных нужд императора, а также чиновников центрального и местного управления). Нанкинский договор 1842, заключенный после первой Опиумной войны (см. Англо-китайская война 1839—1842), положил конец торговой монополии Г., чего западные державы пытались добиться на протяжении предшествовавших десятилетий.