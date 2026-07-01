Гунгуньяна

Гунгунья`на (порт. Gungunhana) (1851? — 23.12.1906, о. Терсейра, Азорские о-ва) — правитель раннего государства Ватуа (Газа), находившегося на территории современного Мозамбика. Стал правителем после смерти своего отца Мзилы в августе 1884, объединив враждующие фракции и кланы. Г. умело использовал англо-португальские противоречия для укрепления своих позиций, установил контакты с португальской колониальной администрацией, чтобы сдержать или ограничить португальскую экс­пансию в сопредельных с Ватуа районах, согласился на размещение португальского резидента при своем дворе. Одновременно стремился усилить военный потенциал Ватуа, вел переговоры с другими вождями о создании антипортугальской коалиции. 11 июня 1891 был подписан секретный англо-португальский договор , по которому владения Г. были разделены между Англией и Португалией, что привело к активизации усилий колонизаторов по ликвидации независимости Ватуа. В ответ Г. организовал 14 октября 1894 штурм Лоренсу-Маркиша, главной опорной базы португальцев на юге Мозамбика. К этим действиям его подталкивали представители Британской южноафриканской компании Сесила Родса, который стремился расширить зону английского влияния в континентальных районах Юга Африки. Осенью 1895 португальцы начали военную операцию против Ватуа, 10-тысячное войско Г. потерпело сокрушительное поражение, а он сам был пленен в декабре 1895. Сослан на о. Терсейра (Азорские о-ва), где умер 23 декабря 1906.