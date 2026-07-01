Гундобад

Гундоба`д (лат. Gundobadus) (ок. 455 — 516) — король бургундов (ок. 480 — 516). После смерти отца, короля Гундиока (ок. 456 — ок. 470), был изгнан за пределы Бургундского королевства. Находясь в изгнании в Зап. Римской империи, стал преемником Рицимера, патрицием и префектом Рима (472—473). После отстранения Юлием Непотом (474) вернулся в Бургундию и вступил в борьбу за престол с братьями Хильпериком II, Годомаром I и Годегизелем. Устранив в 491—492 Хильперика II и Годомара I, заключил союз с Годегизелем, но вскоре перешел к военным действиям. Ок. 500 в противостояние братьев вмешался король франков Хлодвиг. Войска Г. были разбиты близ Дижона (500/501), Г. бежал в Авиньон. В сражениях за свою резиденцию, Вьенну, Годегизель, последний из оставшихся в живых братьев, был убит, и Г. стал единоличным правителем Бургундского королевства. В 500—503 Г. продолжал войну с франками, в 503 заключил союз с Хлодвигом, в 507 поддержал франкского короля в войне с вестготами, рассчитывая расширить территорию своего королевства на юг и юго-восток. В 508—512 остготский король Теодорих лишил бургундов их завоеваний. При этом Авиньон перешел под власть остготов. При Г. Бургундское королевство достигло вершины могуще­ства. В его правление был составлен сборник законов — Бургундская правда (Lex Burgundionum, или Lex Gundobada), в котором сочетались правовые обычаи бургундов и галло-римское законодательство .