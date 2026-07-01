Гундишапур

Гундишапу`р (среднеперс. Гундев-Шапур, араб. Джундайсабур, сир. Бет-Лапат) — древний город в Иране (руины Шахабад на северо-востоке Хузестана). Основан шаханшахом Шапуром I из династии Сасанидов как колония переселенных из восточноримских провинций пленников, преимущественно христиан (первоначальное название Вех-Антиок-Шапур — «Лучшая Антиохия Шапура»). В V—VI вв. — митрополия Церкви Востока, один из крупнейших центров христианской духовности и позднеэллинистиче­ской учености восточных сирийцев («несториан»; в школе, учрежденной Ануширваном Хосровом I, преподавали философию, медицину, точные науки). После взятия мусульманами в 638 сохранил культурно-интеллектуальное значение. Достиг вторичного расцвета при Аббасидах (конец VIII — начало IX в.), покровитель­ствовавших многим выходцам из Г. (в том числе Бану-Бахтишу — семейству придворных врачей, переселившемуся в Багдад при Харуне ар-Рашиде). В 875—877 — резиденция Якуба ас-Саффара. С конца XX в. ведутся археологические работы.