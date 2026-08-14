Гун Цзы-чжэнь

Гун Цзы-чжэнь (Гун Сэ-жэнь, Гун Дин-ань) (22.08.1792, Жэньхэ, пров. Чжэцзян — 26.09.1841, Даньян, пров. Цзянсу) — сановник, философ-нео­конфуцианец (см. Неоконфуциан­ство), ученый, литератор, представитель чанчжоуского направления «школы канонов в современных знаках» (см. Цзин-сюэ), воссозданной в XVIII в. Чжуан Цунь-юем. Происходил из семьи чиновника, в 1829 получил высшую ученую степень цзинь-ши и стал секретарем государственной канцелярии. Взгляды Г. Ц.-ч. отражены в небольших произведениях, сведенных после его смерти в несколько сборников. В 1830 вместе с Линь Цзэ-сюем и Вэй Юанем организовал поэтиче­ское общество, выступавшее за политико-правовую реформацию. Как и другие сторонники «учения о канонах в современных знаках», Г. Ц.-ч. стремился связать традиционную науку, в которой господствовали философия, филология и история , с общей теорией государственного управления. Одним из первых в Китае выступил за социально-экономическую и научно-техническую модернизацию страны, ликвидацию устаревших государственных институтов (в част­ности, экзаменационной системы) и общественных норм (например, бинтования ног у женщин), так как считал, что изменения в общественной жизни и духовной атмосфере неизбежно требуют пересмотра политико-правовых норм. Главной социальной опасностью считал разрыв между богатством и бедностью.