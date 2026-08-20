«ГУММЕТ»

«ГУММЕТ» - азербайджанская социал- демократическая организация.

Соз­да­на в конце 1904 года в Ба­ку уча­щей­ся мо­ло­дё­жью и пред­ста­ви­те­ля­ми азербайджанской ра­ди­каль­ной ин­тел­ли­ген­ции для ве­де­ния ре­во­люционной про­па­ган­ды сре­ди тру­дя­щих­ся му­суль­ман. Бы­ла тес­но свя­за­на с Ба­кин­ским комитетом РСДРП - РСДРП(б) - РКП(б). Ак­тив­но дей­ст­во­ва­ла в Ре­во­лю­цию 1905-1907 годов (уча­ст­во­ва­ла в ор­га­ни­за­ции ста­чек, в ра­бо­те Ба­кин­ско­го со­ве­та ра­бо­чих де­пу­та­тов и Сою­за неф­те­про­мыш­лен­ных ра­бо­чих, вы­пус­ка­ла лис­тов­ки) и по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года.

Ле­том 1917 года рас­ко­ло­лась на сто­рон­ни­ков боль­ше­ви­ков и мень­ше­ви­ков. В пе­ри­од Ба­кин­ской ком­му­ны 1918 года чле­ны «Гуммета» по ре­ше­нию его ЦК всту­пи­ли в Крас­ную Ар­мию. Ли­де­ры мень­ше­ви­ст­ской ор­га­ни­за­ции «Гуммет» в конце 1918 года во­шли в пар­ла­мент Азербайджанской де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­ки. В мар­те 1919 года обе ор­га­ни­за­ции «Гуммета» объ­е­ди­ни­лись; в кон­це ле­та 1919 года из объ­еди­нён­но­го «Гуммета» вы­шла часть бывших чле­нов мень­ше­ви­ст­ско­го «Гуммета», тог­да же в «Гуммет» во­шли азербайджанские ле­вые со­циа­ли­сты-ре­во­лю­цио­не­ры.

В феврале 1920 года «Гуммет» на­ря­ду с Ба­кин­ским комитетом РКП(б) и ор­га­ни­за­ци­ей «Ада­лет» уча­ст­во­вал в соз­да­нии Азербайджанской ком­му­ни­стической пар­тии (боль­ше­ви­ков).

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