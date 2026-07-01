ГУММЕЛЬ ИОГАНН НЕПОМУК
ГУММЕЛЬ (Хуммель) ИОГАНН (Ян) НЕПОМУК - австрийский композитор, пианист, педагог.
Ученик В.А. Моцарта (ребёнком жил в его семье), И.Г. Альбрехтсбергера, А.Сальери. Служил придворным капельмейстером в Айзенштадте, Штутгарте, Веймаре. Как пианист-виртуоз выступал во многих странах Европы (в России в 1822 году).
Филигранный, блестящий стиль Гуммеля-пианиста получил отражение в его произведениях для фортепиано (7 концертов с оркестром, Фантазия для фортепиано с оркестром, сонаты, в том чисте в 4 руки, вариации, каприччио, рондо, этюды; каденции к концертам Моцарта). Его «Обстоятельное теоретическое и практическое наставление к фортепианной игре» («Ausführlich theoretisch-praktische Anweisung zum Pianofortespiel», 1828) было переведено на многие языки. Автор опер, балетов, кантат, церковных сочинений, песен, оркестровых и камерно-инструментальных произведений. Среди учеников Гуммеля - Ф. фон Хиллер, Ф. Мендельсон, А.Л. Гензельт, С. Тальберг.
Сочинения:
The complete works for piano / Ed. J. Sachs. N. Y., 1989-1990. Vol. 1-6.