ГУММЕЛЬ ИОГАНН НЕПОМУК

ГУММЕЛЬ (Хум­мель) ИОГАНН (Ян) НЕПОМУК - австрийский композитор, пианист, педагог.

Уче­ник В.А. Мо­цар­та (ре­бён­ком жил в его се­мье), И.Г. Альб­рехтс­бер­ге­ра, А.Саль­е­ри. Слу­жил при­двор­ным ка­пель­мей­сте­ром в Ай­зен­штад­те, Штут­гар­те, Вей­ма­ре. Как пиа­нист-вир­ту­оз вы­сту­пал во мно­гих стра­нах Ев­ро­пы (в Рос­сии в 1822 году).

Фи­ли­гран­ный, бле­стя­щий стиль Гуммеля-пиа­ни­ста по­лу­чил от­ра­же­ние в его про­из­ве­де­ни­ях для фортепиано (7 кон­цер­тов с ор­ке­ст­ром, Фан­та­зия для фортепиано с ор­ке­ст­ром, со­на­ты, в том чисте в 4 ру­ки, ва­риа­ции, ка­прич­чио, рон­до, этю­ды; ка­ден­ции к кон­цер­там Мо­цар­та). Его «Об­стоя­тель­ное тео­ре­ти­че­ское и прак­ти­че­ское на­став­ле­ние к фор­те­пи­ан­ной иг­ре» («Ausführ­lich theoretisch-praktische An­weisung zum Pia­nofortespiel», 1828) бы­ло пе­ре­ве­де­но на многие язы­ки. Ав­тор опер, ба­ле­тов, кан­тат, цер­ков­ных со­чи­не­ний, пе­сен, ор­ке­ст­ро­вых и ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ных про­из­ве­де­ний. Сре­ди уче­ни­ков Гуммеля - Ф. фон Хил­лер, Ф. Мен­дель­сон , А.Л. Ген­зельт, С. Таль­берг.

Сочинения:

The complete works for piano / Ed. J. Sachs. N. Y., 1989-1990. Vol. 1-6.