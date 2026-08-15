ГУМИЛЁВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
ГУМИЛЁВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ - русский поэт, переводчик, прозаик, критик.
Сын флотского врача. Детство провёл в Царском Селе, Санкт-Петербурге, Тифлисе. Окончил Царскосельскую гимназию (1906), директором которой был И.Ф. Анненский. 1-я публикация - стихотворение «Я в лес бежал от городов…» (газета «Тифлисский листок», 1902). В 1905 году на собственные средства издал книгу стихов «Путь конквистадоров», замеченную В.Я. Брюсовым, который надолго стал поэтическим учителем Гумилёва. В 1906-1908 годах жил в Париже, учился в Сорбонне, выпускал журнал «Сириус» (1907, 3 номера), издал сборник стихов «Романтические цветы» (1908). Раннее творчество Гумилёва развивалось в русле символизма под сильным воздействием оккультных теорий в изложении французских популяризаторов (Папюс, Э. Леви).
После возвращения в Россию (1908) учился в Санкт-Петербургском университете (не окончил), сотрудничал в газете «Речь», журналах «Весы», «Русская мысль» и др., издавал журнал «Остров» (1909, 2 номера), с осени 1909 года стал деятельным сотрудником журнала «Аполлон» (вёл рубрику «Письма о русской поэзии»). Вышедшая весной 1910 года книга стихов «Жемчуга», куда вошли и лучшие стихи из почти неизвестных в России «Романтических цветов», на долгие годы определила литературную репутацию Гумилёва: экзотика, романтическая любовь, несколько риторичная героика сделались составной частью читательских представлений о самом поэте; особой популярностью пользовались циклы «Озеро Чад» и «Капитаны». К этому же времени относятся роман Гумилёва с Е.И. Дмитриевой (будущей Черубиной де Габриак), дуэль с М.А. Волошиным из-за неё (ноябрь 1909 года), путешествие в Абиссинию. 25.04.1910 года Гумилёв женился на А.А. Горенко (А.А. Ахматовой), в 1912 году родился их сын Л.Н. Гумилёв (развелись в 1918 году).
С 1909 года Гумилёв тесно общался с Вяч.И. Ивановым, одобрившим книгу «Жемчуга»; однако в полемике 1910 года о символизме Гумилёв стал на сторону Брюсова (противостоявшего Иванову и Блоку), отрицая теургическое начало в поэзии. Осенью 1911 года организовал и возглавил «Цех поэтов», внутри которого в 1912 году сформировалась программа нового литературного направления - акмеизма. Гумилёв - автор одного из его манифестов и ряда образцовых для акмеизма стихов. В сборнике «Чужое небо» (1912) Гумилёв ещё пробовал разные типы поэтики, представил эпические и драматические опыты в стихах; первым и последним несомненно акмеистическим стал сборник «Колчан» (1916). В нём отчётливо выделяются несколько формально не организованных циклов: военные стихи, стихи об Италии, об Африке и о России.
В 1910-1911 и 1913 годах Гумилёв совершил два путешествия в Африку (последнее - по поручению Музея антропологии и этнографии Петербургской Академии наук; собранные коллекции поступили в музей). С началом Первой мировой войны добровольцем ушёл на фронт, служил в уланских и гусарских полках, дважды был награждён Георгиевским крестом, однако экзаменов на чин корнета сдать не смог, оставшись прапорщиком. В эти годы, помимо военных стихов, выгодно отличающихся от массовой продукции на эту же тему, и прозаических «Записок кавалериста» (1915-1916 годы), Гумилёв написал пьесы «Дитя Аллаха» и «Гондла» (обе 1916), продолжал деятельность обозревателя современной поэзии в «Аполлоне» и других изданиях. Весной 1917 года добился перевода на Салоникский фронт. Через Скандинавию приехал в Лондон, оттуда в Париж, где остался при комиссариате, ответственном за русский экспедиционный корпус.
После Октябрьской революции 1917 года года пытался попасть на Персидский или Месопотамский фронт, в связи с чем отправился в Лондон, а оттуда в апреле 1918 года - в Петроград. В эти годы были написаны трагедия «Отравленная туника», оставшаяся неоконченной повесть «Весёлые братья», цикл стихов, опубликованный посмертно под названием «К синей звезде» (1923). Стихи 1916-1918 годов составили сборник «Костёр» (1918). В Петрограде Гумилёв переводил с разных языков, работал в издательстве «Всемирная литература», читал лекции; организовал новый «Цех поэтов», вёл занятия в литературных студиях. Сотрудничал в Союзе поэтов (в начале 1921 года стал председателем Петроградского отделения) и других литературных организациях. Летом 1921 года издал книгу стихов «Шатёр». В августе 1921 года арестован по обвинению в причастности к контрреволюционному заговору (т. н. Таганцевское дело), расстрелян без суда. Вопрос об участии Гумилёва в заговоре остаётся нерешённым, однако очевидно, что он не участвовал ни в каких конкретных действиях.
Последний сборник стихов Гумилёва «Огненный столп», ставший его высшим поэтическим достижением, вышел в свет, когда Гумилёв уже находился в тюрьме. Читатели-современники нашли в нём прежде всего облик поэта - рыцаря и воина, умевшего «не бояться и делать что надо»; понадобилось значительное время, чтобы осознать книгу как завещание «поэта-визионера, поэта-пророка» (слова А.А. Ахматовой). В первые два года после смерти Гумилёва его книги продолжали выходить в Советской России, затем - только в издательствах русского зарубежья; с 1986 года вновь издаются в России.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Сочинения: В 3 т. М., 1990-1991,
Стихотворения и поэмы. 2-е изд. СПб., 2000.