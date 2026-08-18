Гумбольдт, Вильгельм фон

Гу`мбольдт (нем. Humboldt), Вильгельм фон (22.06.1767, Потсдам — 08.04.1835, Тегель, в наст. время территория Берлина) — немецкий государственный деятель, реформатор образования, дипломат, лингвист, родоначальник философии языка, историк. Старший брат известного естествоиспытателя Александра фон Гумбольдта. Отец Г. был прусским офицером и входил в ближний круг Фридриха II, мать происходила из семьи французских гугенотов. Первоначальное образование вместе с братом Александром получил дома, в 1787—1789 учился в университетах Франкфурта-на-Одере и Геттингена. Был довольно богатым человеком и не стремился получить ученое звание. В 1791 женился на Каролине Дахереден, благодаря которой познакомился и подружился с представителями веймарской классики Ф. Шиллером и И. В. Гете. Настойчиво стремился к карьере чиновника. В 1802—1808 — прусский посланник при папском дворе в Риме. В 1809—1810 занимал пост директора отделения культов и образования в министерстве внутренних дел и вел активную деятельность по реформированию школьного и университетского образования. В 1810 основал Берлинский университет, в основе которого лежит принцип единства преподавания и исследования, где обеспечена академическая свобода. Эти идеи были им обоснованы в меморандуме «О внутренней и внешней организации научных учреждений Берлина» (Über die innere und äussere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin, 1809). Образовательная модель Г. получила распространение в Германии и стала основой немецкого классического университета. В 1810 направлен посланником Пруссии в Вену. В 1814—1815 вместе с К. Гарденбергом представлял Пруссию на Венском конгрессе 1814—1815. Их план объединения Германии на Венском конгрессе потерпел фиаско. В 1816—1817 — член немецкой территориальной комиссии во Франкфурте-на-Майне. С 1817 — посланник Пруссии в Лондоне. С 1818 — министр по сословным делам, член вновь учрежденного Государственного совета Пруссии, вошел в состав комиссии по выработке проекта конституции. Покинул государственную службу в знак протеста против принятия Карлсбадских постановлений 1819, вводивших ограничения свободной деятельности. С 1820 посвятил себя науке. Был членом Берлинской Академии наук. Лингвистика стала главным предметом его исследовательской деятельности. Свободно владел французским, английским, итальянским, испанским, греческим, латынью, баскским, провансальским, венгерским, чешским, литовским, многие годы изучал языки туземцев Южн. и Сев. Америки, затем коптский, древнеегипетский, китайский, японский, санскрит . С 1827 занимался языками народов Индонезии и Полинезии. Среди главных работ по теоретическому языкознанию — труды «О различии строения человече­ских языков и его влиянии на развитие человеческого рода», 1827—1829 («Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechtes») и «О языке кави на острове Ява», 1836—1839 («Über die Kavi-Sprache auf der Insel Jawa»). Воспринимал язык как непрерывный процесс духовного творчества, определяющий мировосприятие народа и духовное отношение человека к миру. После отставки публиковал труды по философии истории — «О задаче историка», 1821 («Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers»). Исторические взгляды были связаны с лингвистической концепцией. Обращал внимание на связь развития народа и языка. К истории в целом подходил как к искусству, полагая, что не только факт, но и историк приближает познание прошлого к истине. В политическом плане был сторонником принципа свободы, что обосновано в работе «О пределах государственной деятельности», 1792 («Ideen zu einem Versuch die Grenze der Wirsamkeit des Staats zu bestimmen»). Связывал свободу с безопасностью, делал акцент на индивидуальной свободе, отмечал необходимость зрелости индивидуума и полагал, что для этого «возможно начать реформу с образа мыслей людей». Назначение идеального государства видел в пробуждении чувства внутреннего достоинства человека. Полагал, что государство призвано обеспечить наивысшее духовное развитие человека. Был сторонником наследственной монархии, но дополнял ее общепрусским сословным собранием. Идеи Г. плодотворно рассматривать в контексте неогуманизма, который получил широкое распространение в Германии в начале XIX в. Проблема человека всегда была в центре внимания ученого. Г. видел свою задачу в необходимости пробуждения всех основных сил человеческой природы и в заботе о том, чтобы «научное образование не раскалывалось сообразно внешним целям и условиям на отдельные ветви, а напротив — собиралось в одном фокусе для достижения высшей человеческой цели». Полагал, что задача немцев дальше развивать культурные достижения греков, а воодушевление «греческим духом» будет побуждать их к дальнейшему прогрессу. Оказал большое влияние на развитие философии образования, различных направлений языкознания, а также становление историзма.