Гумбольдт, Александр фон

Гу`мбольдт (нем. Humboldt), Александр фон (14.09.1769, Берлин — 06.05.1859, там же) — немецкий естествоиспытатель, географ, путешественник, физик, минералог, зоолог. Младший брат Вильгельма фон Гумбольдта. Учился в университетах Франкфурта-на-Одере, Геттингена, в торговой академии Гамбурга и в горной академии Фрейберга. Изучал естественные науки, горное дело и камералистику. С 1790 начал путешествовать, сначала вместе с Г. Фостером по Рейну, потом по Франции, Нидерландам, Англии. В 1792—1795 служил в горном ведомстве Пруссии, общался с Ф. Шиллером и И. В. Гете, в котором Г. особенно привлекли универсальность и интерес к естествознанию. Одновременно писал научные работы. В 1799—1804 вместе с французским ботаником Э. Бонпланом путешествовал по Центральной и Южн. Америке, побывал в США. С 1807 по 1827 жил в Париже. В 1808 по материалам экспедиции опубликовал работу «Картины природы» («Ansichten der Natur»). В 1827 вернулся в Берлин, где занял должность камергера и советника прусского короля, выполнял дипломатические поручения. В 1827—1828 выступил как популяризатор науки, прочитав в Берлинском университете 61 лекцию. В 1829 совершил путешествие в Российскую империю. Посетил Москву, Санкт-Петербург, уральские города, проехал через всю Сибирь, посетил Алтай и Тянь-Шань и доехал до китайской границы. В 1830-е приступил к обобщению накопленных материалов, что нашло отражение в его пятитомном труде «Космос» («Kosmos», 1845—1862), для которого характерен синтез знаний и ярко выраженное стремление к популяризации науки. Был членом Берлинской Академии наук, почетным членом Петербургской Академии наук. Современники называли Г. «Аристотелем XIX в.».