ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Гуманитарный институт был организован в 1997 году на базе филологической факультета и факультета философии и искусств. Является структурным подразделением, в котором сосредоточились гуманитарные направления подготовки в рамках классических университетских программ, центры исследования фундаментальных гуманитарных проблем и развития прикладных гуманитарных технологий.

Студенты Гуманитарного института наряду с фундаментальной подготовкой получают возможность овладения наиболее востребованными социогуманитарными технологиями, среди которых межкультурная коммуникация, прикладная лингвистика, реклама, PR, социологические, маркетинговые и культурные исследования, конвергентные масс-медиа.

Тесные связи института с зарубежными коллегами, ведущими вузами страны, крупнейшими профессиональными ассоциациями, рекламными и PR-агентствами, постоянное участие в профессиональных конкурсах, престижных международных, всероссийских, региональных проектах открывают уникальные возможности проявить себя, получить приглашение для стажировок и будущей работы в ведущих компаниях страны.