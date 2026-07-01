Гулящие люди в России XVI ‒ начала XVIII в.

Гуля`щие люди в России XVI — начала XVIII в. — слуги, холопы, освобожденные от кабальной зависимости после смерти хозяев. Г. л. не несли никаких государственных повинностей и не платили податей, пользуясь свободой передвижения, занимались ремеслами, жили работой по найму. После того как в 1722 император Петр I издал указ о записи Г. л. в солдаты либо в посадские (см. Посадские люди) или об обращении их в крепостные, Г. л. стали ватагами перемещаться на Волгу, Урал, в Сибирь.