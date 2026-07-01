Гулян Чжуань

Гуля`н Чжуа`нь — «Комментарий Гуляна» — один из трех (см. также Гунъян чжуань) классических комментариев к хронике Чуньцю («Весны и осени»), созданной в царстве Лу периода Чуньцю (771—453), редакция которой приписывается Конфуцию. Автором Г. Ч. считается Гулян Чи (V в. до н. э.), ученик Цзы Ся, внука Конфуция. В империи Хань Западная Г. Ч. сохранялся членами каноноведческих школ направления «текстов новых письмен» (цзинь сюэ) со времен императора Сюань-ди (73—48 до н. э.). Согласно каноноведческой традиции, в Г. Ч. изъя­сняются «смыслы и принципы» (и ли) текста Чуньцю. Г. Ч. построен в форме вопросов-ответов, в которых учитель философской школы разъясняет упомянутые в ней исторические события и реалии, толкует значения слов, локализацию топонимов; объясняет суть ритуально обусловленных норм поведения; интерпретирует поступки исторических деятелей; раскрывая идеи своей школы — в сфере конфуцианской этики (сыновней почтительности (сяо), о добре (шань) и зле (е), роли женщины в обществе), а также оценки послед­ствий деяний в политической сфере (убийств правителя подданными, ошибок правителей и т. п.).