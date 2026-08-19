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ГУЛЯМЫ
ГУЛЯМЫ - постоянная придворная гвардия в халифате Аббасидов.
Создана халифами Маамуном (правил в 813-833 годах) и Мутасимом (правил в 833-842 годах). Гулямы набирались из рабов, главным обрвзом тюркского происхождения. В X-XII веках обозначение «Гулямы» закрепилось за гвардейцами-рабами в древних средневековых мусульманских государствах. Из командного состава Гулямов нередко происходили правители этих государств, например Делийского султаната (в XIII веке).
В Османской империи Гулямами назывались рядовые воины-ополченцы.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)
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