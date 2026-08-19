ГУЛЯМЫ

ГУЛЯМЫ - постоянная придворная гвардия в халифате Аббасидов .

Соз­да­на ха­ли­фа­ми Маа­му­ном (пра­вил в 813-833 годах) и Му­та­си­мом (пра­вил в 833-842 годах). Гулямы на­би­ра­лись из ра­бов, главным обрвзом тюркского про­ис­хо­ж­де­ния. В X-XII веках обо­зна­че­ние «Гулямы» за­кре­пи­лось за гвар­дей­ца­ми-ра­ба­ми в древних средневековых му­суль­ман­ских го­су­дар­ст­вах. Из ко­манд­но­го со­ста­ва Гулямов не­ред­ко про­ис­хо­ди­ли пра­ви­те­ли этих го­су­дарств, например Де­лий­ско­го сул­та­на­та (в XIII веке).

В Ос­ман­ской им­пе­рии Гулямами на­зы­ва­лись ря­до­вые вои­ны-опол­чен­цы.

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