ГУЛЯМ ГАФУР
ГУЛЯМ ГАФУР (псевдоним; настоящие имя и фамилия Гафур Гулямович Гулямов) - узбекский писатель, академик АН УССР.
Родился в крестьянской семье. Начал печататься с 1923 года. Вместе с поэтом Х.Н. Хамзой заложил основы нового узбекского стихосложения. Автор поэмы «Кукан-батрак» (1930); поэтических сборников «Динамо» (1931), «Живые песни» (1932), а также сборника «Иду с Востока» (1943; Государственная премия СССР, 1946), проникнутого патриотическими и антивоенными мотивами, «Счастье родной земли» (1951); повестей и рассказов «Хитрости в шариате» (1930), «Ядгар» (1936), «Озорник» (1936-1962 годы), «Мой сыночек - воришка» (1965) и др., в которых живо и колоритно изображены народные персонажи.
Среди других произведений: литературно-критические исследования «Фольклор - неиссякаемый источник» (1939), «Мукими» (1941), «Драма о Джалалиддине» (1945), «Навои и наша эпоха» (1948) и др. Перевёл на узбекский язык произведения А.С. Пушкина, В.В. Маяковского, П. Бомарше, У. Шекспира, Саади. Ленинская премия (1970, посмертно). Награждён 3 орденами Ленина.
Сочинения:
Сочинения: в 10 томах. Таш., 1970-1978;
Стихотворения и поэмы. Л., 1983.