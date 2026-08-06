ГУЛЯЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

Советский художник.

Биография и творчество

Александр Гуляев родился в алтайском городе Рубцовске в 1917 году. В 1933 году началось его образование - в Ташкентском художественном училище. Спустя четыре года, по его окончании, Александр приехал в Ленинград продолжать обучение. Поступил он в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. Учился на факультете живописи, а в числе его преподавателей были Алексей Карев, Иван Степашкин, Ефим Чепцов, Сергей Приселков и другие.

Вскоре началась Великая Отечественная война , и Александр оправился добровольцев на фронт. Среди его военных подвигов - участие в обороне Ленинграда. В 1943 году Гуляев был ранен, и его демобилизовали. Сразу же он продолжил занятия в институте, находившемся в то время в Самарканде. Вместе с институтом в 1944 году Александр Гуляев вернулся в Ленинград. Обучение он закончил через два года (его руководителем выступил Александр Осмеркин ) и получил звание художника живописи. Дипломной работой Гуляева стала картина, написанная в историческом жанре, - “Минин и Пожарский”. В 1946 году Александр Гуляев был принял в Ленинградский Союз художников.

Он начал принимать участие в художественных выставках вскоре после поступления в институт, еще в 1940 году. Затем война внесла свои коррективы в жизнь и становление художника, но после ее окончания, в конце 1940-х годов Гуляев вернулся к любимому делу. С этого времени он стал постоянным участником ленинградских художественных выставок. Периодически он представлял свои картины на выставках более крупного масштаба - на уровне республики и даже Союза.

Жанровый диапазон художника Гуляева был довольно широк. Исторические, батальные, жанровые сцены, пейзажи, портреты, иногда этюды с натуры («Старый двор», «Крымские горы», «Освободители Приморья», «Портрет А.В. Басковой», «Для великих строек» и др.).

В 1980-1990-х годах прошел ряд европейских выставок, на которых также были представлены картины Александра Гуляева.

Скончался Александр Георгиевич Гуляев в 1995 году в северной столице.