Гулльский инцидент

Гу`лльский инциде`нт 1904 — происшествие в районе Доггер-банки — крупнейшей отмели Северного моря, связанное со 2-й Тихоокеан­ской эскадрой, которая в ходе Русско-японской войны 1904—1905 шла на Дальний Восток для участия в боевых действиях. В ночь на 22 октября 1904 вследствие недостатков в организации службы наблюдения эскадра обстреляла английские рыбацкие суда , приняв их за японские миноносцы. Накануне командующий эскадры вице-адмирал З. П. Рожественский получил сведения о подготовке японцами нападения в районе датских проливов. В результате атаки одно рыбацкое судно было потоплено, пять повреждено. При этом два рыбака погибли, шесть были ранены. Несколько снарядов попало в русский крейсер «Аврора». Происше­ствие вызвало большой международный резонанс. После англо-русского соглашения 12 ноября 1904 между российским министром иностранных дел В. Н. Ламсдорфом и англий­ским послом Ч. Гардингом дело было передано на расследование международной следственной комиссии адмиралов под председательством австро-венгерского адмирала Шпауна. Комиссия, заседавшая в Париже с 16 декабря 1904 по 12 февраля 1905, признала невиновность командного состава российской эскадры. Это был первый в истории опыт создания независимого международного суда для расследования военного инцидента. Россия уплатила британским рыбакам 65 тыс. фунтов стерлингов в возмещение убытков.