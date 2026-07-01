ГУЛЬД ГЛЕНН
ГУЛЬД ГЛЕНН (Гленн Герберт) - канадский пианист.
Из музыкальной семьи, среди его предков - Э. Григ. Учился в консерватории Торонто у А. Гуэрреро (фортепиано), Ф. Силвестера (орган), Л. Смита (теория музыки). Концертировал в 1947-1964 годах (трижды в Европе, в том числе в 1957 году в СССР). Впоследствии работал исключительно в области звукозаписи: как солист (в том числе на органе и клавесине), ансамблист (с И. Менухиным, Л. Роузом и др.), режиссёр, лектор. В последние годы жизни обратился к дирижированию.
Оригинальная исполнительская эстетика Гульда сформировалась под воздействием музыки барокко (прежде всего И.С. Баха), а также новой венской школы. Эмоциональная наполненность каждой музыкальной интонации, приверженность линеарному развитию, изощрённое полифоническое и артикуляционное мастерство, импровизационная свобода орнаментики проявлялись в исполнении им музыки разных эпох и стилей, в сочетании с непривычными темпами порой придавая трактовкам Гульда черты крайней субъективности. Высшие достижения пианиста связаны с исполнением музыки И.С. Баха (Гульд записал почти все его клавирные сочинения), английских вирджиналистов, А. Шёнберга, некоторых сочинений венских классиков и И. Брамса. Оказал большое влияние на форепианное искусство 2-й половины XX века, в особенности на исполнение музыки барокко.
Парадоксальные взгляды Гульда на музыку, несущие на себе отпечаток эстетики авангардизма, нашли отражение в его многочисленных статьях, интервью, сценариях и др. Автор фортепианных произведений, квартета.
Общество Г. Гульда (основано в 1983 году в Торонто) раз в 3 года присуждает премию его имени в области музыки и коммуникаций.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Сочинения:
Ecrits. P., 1988–1992. Vol. 1–2;
Selected letters. Toronto; Oxf., 1992;
Нет, я не эксцентрик! / Редактор Б. Монсенжон. М., 2003;
Избранное: В 2 книгах. М., 2006.