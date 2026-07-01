ГУЛЬД ГЛЕНН

ГУЛЬД ГЛЕНН (Гленн Гер­берт) - канадский пианист.

Из музыкальной се­мьи, сре­ди его пред­ков - Э. Григ. Учил­ся в консерватории То­рон­то у А. Гу­эр­ре­ро (фортепиано), Ф. Сил­ве­сте­ра (ор­ган), Л. Сми­та (тео­рия му­зы­ки). Кон­цер­ти­ро­вал в 1947-1964 годах (три­ж­ды в Ев­ро­пе, в том числе в 1957 году в СССР). Впо­след­ст­вии ра­бо­тал ис­клю­чи­тель­но в об­лас­ти зву­ко­за­пи­си: как со­лист (в том числе на ор­га­не и кла­ве­си­не), ан­самб­лист (с И. Ме­ну­хи­ным, Л. Ро­узом и др.), ре­жис­сёр, лек­тор. В по­след­ние го­ды жиз­ни об­ра­тил­ся к ди­ри­жи­ро­ва­нию.

Ори­ги­наль­ная ис­пол­ни­тель­ская эс­те­ти­ка Гульда сфор­ми­ро­ва­лась под воз­дей­ст­ви­ем му­зы­ки ба­рок­ко (пре­ж­де все­го И.С. Ба­ха), а так­же но­вой вен­ской шко­лы. Эмо­цио­наль­ная на­пол­нен­ность ка­ж­дой музыкальной ин­то­на­ции, при­вер­жен­ность ли­не­ар­но­му раз­ви­тию, изо­щрён­ное по­ли­фо­ни­чес­кое и ар­ти­ку­ляционное мас­тер­ст­во, им­про­ви­зационная сво­бо­да ор­на­мен­ти­ки про­яв­ля­лись в ис­пол­не­нии им му­зы­ки раз­ных эпох и сти­лей, в со­че­та­нии с не­при­выч­ны­ми тем­па­ми по­рой при­да­вая трак­тов­кам Гульда чер­ты край­ней субъ­ек­тив­но­сти. Выс­шие дос­ти­же­ния пиа­ни­ста свя­за­ны с ис­пол­не­ни­ем му­зы­ки И.С. Ба­ха (Гульд за­пи­сал поч­ти все его кла­вир­ные со­чи­не­ния), английских вирд­жи­на­ли­стов, А. Шён­бер­га, не­ко­то­рых со­чи­не­ний вен­ских клас­си­ков и И. Брам­са. Ока­зал боль­шое влия­ние на форепианное искусство 2-й половины XX века, в осо­бен­но­сти на ис­пол­не­ние му­зы­ки ба­рок­ко.

Па­ра­док­саль­ные взгля­ды Гульда на му­зы­ку, не­су­щие на се­бе от­пе­ча­ток эс­те­ти­ки аван­гар­диз­ма, на­шли от­ра­же­ние в его мно­го­численных стать­ях, ин­тер­вью, сце­на­ри­ях и др. Ав­тор фортепианных про­из­ве­де­ний, квар­те­та.

Общество Г. Гуль­да (ос­но­ва­но в 1983 году в То­рон­то) раз в 3 го­да при­су­ж­да­ет пре­мию его име­ни в об­лас­ти му­зы­ки и ком­му­ни­ка­ций.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Ec­rits. P., 1988–1992. Vol. 1–2;

Selec­ted letters. Toronto; Oxf., 1992;

Нет, я не экс­цент­рик! / Редактор Б. Мон­сен­жон. М., 2003;

Из­бран­ное: В 2 книгах. М., 2006.