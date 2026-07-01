ГУЛЬБИЩЕ

ГУЛЬБИЩЕ - в русской храмовой и гражданской архитектуре открытая терраса, устроенная вокруг здания или его части обычно на столбах или аркадах на уровне 2-го, иногда 1-го этажа или яруса.

В русском домонгольском зодчестве Гульбища неизвестны. Вероятно, на рубеже XV-XVI веков появились 2-ярусные галереи-Гульбища с аркадами по наружной стене. Московская традиция возведения храмов на подклетах в XVI веке «подразумевала и устройство дополнительных сооружений, обеспечивающих доступ в храмовое помещение и выполняющих часто при этом функциональную роль церковной паперти, а иногда и притвора» - деревянных и каменных крылец и Гульбищ (Баталов. С. 143).

Одним из первых памятников с первоначально открытым Гульбищем является Вознесения Господня церковь в Коломенском (1532): Гульбище, на которое ведут 3 лестницы с западной, северной и южной сторон, расположено на окружающих подклет аркадах и охватывает здание по всему периметру, в т. ч. с восточной алтарной стороны, повторяя план постройки; парапет, украшенный ширинками, огораживал Гульбище. При исследовании церкви священномученника Антипы на Колымажном дворе в Москве (1-я половина XVI века), бесстолпной постройки на подклете, были также открыты фрагменты Гульбища, окружавшего храм с севера, запада и юга. Затем Гульбища на несколько десятилетий исчезли из русского зодчества; условия местного климата требовали сооружения крытых галерей, более функциональных, часто 2-ярусных, окружавших храмы на подклетах.

Вновь Гульбища появились в XVII веке сначала в светском, затем в храмовом строительстве. Так, Теремной дворец Московского Кремля (1635-1636 годы, зодчие Б. Огурцов, Г. Шарутин, Л. Ушаков, под руководством А. Константинова) - многоэтажная ярусная постройка с верхним этажом-теремом, стоящим на плоской кровле нижнего под ним яруса - Гульбища, имеющего парапет с квадратными ширинками.

Гульбища стали распространенным решением для храмов в эпоху нарышкинского барокко, особенно в Москве и ее окрестностях. В этот период «гульбища, опоясывающие храм, служили не столько связи с окружением, сколько выделению самоценно-пластических качеств здания, поднимая его ввысь, подобно памятнику на пьедестале» (Бусева-Давыдова. C. 265-281). В конце XVII - начале XVIII веков Гульбища использовались в композиции всех типов храмов: бесстолпных с трапезными; 4-столпных; типа восьмерик на четверике с центрическим или включенным в продольную композицию планом. В большинстве случаев Гульбища окружали здания, стоящие на подклетах на уровне 2-го яруса, реже - на уровне 1-го этажа; располагались обычно со всех сторон, в т. ч. и с востока, иногда с 3 или с 2 сторон. Гульбища оформляли парапеты, украшенные с внешней стороны квадратными ширинками, редко - балясинами.

К памятникам 1-го типа можно отнести 2 трапезные церкви во имя преподобного Сергия Радонежского - в ТСЛ (1685-1692 годы) и в Высокопетровском монастыре в Москве (1690-1694 годы; пятиглавие 1704-1706 годов) - кубические 3-апсидные одноглавые бесстолпные храмы с обширными трапезными с запада, поднятые на подклеты; Гульбища с лестницей с северной стороны (в церкви ТСЛ 2-я лестница - у северо-западного угла здания) расположены на аркадах и окружают здание по периметру. С запада Гульбища церкви в Высокопетровском монастыре помещена расширенная площадка, с проездом под ней, переходящая в террасу братского корпуса. К этим постройкам близка церковь Воскресения Христова в Кадашах в Москве (1687? - 1695 годы): Гульбище находилось наверху закрытых обходных галерей, окружавших подклет, в западной части располагалось крыльцо (в 1695 году с запада вместо крыльца пристроена колокольня с 2 лестницами, замененными в 1807 году крытыми пристройками в готическом стиле; в 1802 году ликвидирован восточный отрезок галереи; в 1860 году галереи с Гульбищем перестроены и заменены более широкими). Особенность храма заключалась в расположении Гульбища, огибавшего алтари верхнего храма, но проходившего над алтарем нижней церкви, помещавшейся в подклете.

К постройкам конца XVII века, в композицию которых были включены Гульбища, относятся традиционные кубические многоапсидные 4-столпные 5-главые храмы на невысоких подклетах - Успенский собор в Рязани (1693-1699 годы, зодчий Я.Г. Бухвостов) и возведенный по его образцу Успенский собор в Астрахани (1698-1710 годы, зодчий Д.М. Мякишев). Гульбища окружают храмы со всех сторон, расположены на галереях (в рязанском соборе - крытой, в астраханском - открытой, с широкими арками, с гирьками в каждом проеме). Лестницы, ведущие на Гульбища, расположены в обоих храмах с запада, однако в астраханском соборе Гульбище через площадку лестниц соединено с лобным местом.

Башнеобразные и ярусные постройки конца XVII века типа восьмерик на четверике с центрическим 4-лепестковым планом имели Гульбища, окружавшие храмы со всех сторон и часто повторявшие сложную форму его плана. В этих постройках Гульбища в случае возведения храма на подклете (церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях в Москве, 1690-1694 годы) возвышались на аркадах или располагались на уровне 1-го яруса в виде открытого обхода (церковь в честь иконы Божией Матери «Знамение» в поселке Дубровицы Подольского района Московской области, 1690-1704 годы; церковь Нерукотворного образа Спасителя в селе Уборы под Москвой, 1694-1697 годы, зодчий Бухвостов). Парапеты церквей в Филях и в Уборах украшают ширинки, парапет дубровицкой церкви - резные орнаменты. Лестницы и крыльца располагаются с 3 сторон (кроме восточной); исключение составляет церковь в Дубровицах, имеющая лестничные марши с 4 сторон, в т. ч. с алтарной.

Ярусные храмы типа восьмерик на четверике иногда включались в продольную композицию, образованную четвериком и близкими по размерам и оформлению алтарной частью и притвором (церковь Святой Троицы в Троице-Лыкове, ныне в Москве, 1690-1696 годы, зодчий Бухвостов; церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке в Москве, 1697-1705 годы, не сохранилась). Церковь в Троице-Лыкове имеет Гульбище, повторяющее форму плана здания, расположенное на уровне нижнего яруса, с лестницами с 3 сторон. Гульбище, входившее в композицию церкви Успения на Покровке, сходно с Гульбищем храма в Кадашах: оно охватывало здание по периметру, располагалось на уровне 2-го яруса на высоких аркадах; с восточной стороны Гульбище проходило над помещением нижнего, расположенного в подклете храма, 3 алтарные апсиды которого были выведены за пределы как подклета, так и галереи с Гульбищем над ним. Парапет Гульбища украшали балясины в виде античных амфор.

В некоторых случаях Гульбища устраивали не по всему периметру храма, а с 3 (церковь Святой Троицы в Фаустове (бывший собор Краснохолмской Новосоловецкой Марчуговской пустыни), 1696-1698 годы, Гульбище сохранилось вдоль южного и западного фасадов, имеет позднейшее покрытие; церковь великомученника Георгия за Верхом в Калуге, 1700-1701 годы, Гульбище застеклено в 1776) или с 2 сторон (собор апостолов Петра и Павла в Казани, 1723-1726 годы, Гульбище - с севера и запада). Гульбища этих церквей сооружены на высоких аркадах, окружающих подклеты. Парапет Гульбища церкви в Фаустове декорирован ширинками с полихромными изразцами, собора в Казани - аркатурой.

В конце XVII - начале XVIII веков распространение получили Гульбища, расположенные на святых вратах монастырей и, таким образом, окружавшие надвратные храмы. Так, святые врата Высокопетровского монастыря (80-е годы XVII века) с 3-арочным проездом имели сверху Гульбище, на котором в 1690-1694 годах была построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь преподобного Зосимы и Савватия Соловецких в Фаустове (рубеж XVII и XVIII веков) сооружена на открытой террасе над южными вратами монаастыря. К памятникам этого типа следует отнести Сухареву башню в Москве (1692-1701 годы, зодчий М.И. Чоглоков, не сохранилась), имевшую Гульбище на уровне 2-го этажа. В этих постройках Гульбища ограждали парапеты, декорированные квадратными ширинками.

В постройках более позднего времени Гульбища не встречаются.

Иллюстрации:

Архив ПЭ.

©Православная энциклопедия