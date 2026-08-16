ГУЛЬБЕРГ ЯЛЬМАР

ГУЛЬБЕРГ ЯЛЬМАР - шведский поэт, член Шведской академии.

Литературным твор­че­ст­вом за­ни­мал­ся с 1919 года. Пе­ча­тал­ся с 1927 года.

В по­эзии Гульберга фи­лософская глу­би­на, ис­поль­зо­ва­ние биб­лей­ских мо­ти­вов со­че­та­ют­ся с му­зы­каль­но­стью фор­мы, вир­ту­оз­ной риф­мов­кой, эле­мен­та­ми сти­ли­за­ции и па­ро­дии. Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ли сборники Гульберга «Ду­хов­ные уп­раж­не­ния» («Andliga övningar», 1932) и «Одо­леть мир» («Att övervinna världen», 1937), для ко­то­рых ха­рак­тер­ны мо­ти­вы бег­ст­ва от дей­ст­ви­тель­но­сти и пре­зре­ния к ми­ру. В горь­ко-иро­ни­че­ском клю­че трак­то­ва­на те­ма люб­ви в сборнике «Лю­бовь в два­дца­том ве­ке» («Kärlek i tjugonde seklet», 1933). Не­при­ятие мо­дер­ни­ст­ской эс­те­ти­ки про­яви­лось в сборнике с по­ле­мическимназванием «Тер­ци­ны в век не­ис­кус­ст­ва» («Ter­ziner i Okonstens tid», 1958).

Сочинения:

Со­вре­мен­ная швед­ская по­эзия. М., 1979. С. 64-73; Dikter. Stockh., 1985.